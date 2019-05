UPC uvádza internet pre domácnosti s rýchlosťou 1 Gbit/s!

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Gigabitové pripojenie na internet od UPC bude môcť od zajtra využívať viac než 200 000 domácností v Bratislave, Pezinku a Svätom Jure.

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorá je súčasťou Liberty Global, najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa TV a širokopásmových služieb, uvedie od zajtra (29.5.2019) internet pre domácnosti s rýchlosťou až 1 Gbit/s! Gigabitové pripojenie na internet prinesie nové možnosti virtuálnej zábavy pre viac než 200 000 domácností v Bratislave, ako i v Pezinku a vo Svätom Jure. Vďaka novej službe tak budú môcť využiť všetky výhody a prednosti gigabitového pripojenia, ktorého uvedenie je potvrdením technologickej vyspelosti internetu od spoločnosti UPC a jej neustáleho investovania do najmodernejšej širokopásmovej siete.

Novú internetovú službu s rýchlosťou 1 Gbit/s, ktorá je prevádzkovaná na technologickej platforme DOSCIS 3.1, prinášame vďaka prémiovému Wi-Fi routeru ‘Giga ConnectBox’. Jeho súčasťou je softvér Smart Wi-Fi, ktorý zabezpečuje optimálne a ultrarýchle spojenie medzi širokopásmovou sieťou UPC a všetkými pripojenými zariadeniami v domácnostiach zákazníkov. Či už ide o notebooky, tablety, smartfóny, smart TV, herné zariadenia atď. Výsledkom je špičková konektivita a úžasný zážitok – či už pre zákazníkov, ktorí sledujú šport, sťahujú hudbu, hrajú online hry pre viacerých hráčov alebo robia online nákupy.

„Uvedenie gigabitového pripojenia je ukážkou nášho odovzdania prinášať priekopnícke a inovatívne služby, ponúkajúce úžasné zážitky pre našich zákazníkov. Som rád, že UPC internet s rýchlosťou 1 Gbit/s bude mať zároveň už v prvej fáze svojho uvedenia najväčšie pokrytie domácností v Bratislave a okolí, v porovnaní s ponukou iných operátorov. Je to výsledok dlhodobých a výrazných investícií do rozvoja našej širokopásmovej siete a technológie založenej na platforme DOCSIS 3.1, ktorý ponúkne našim zákazníkom nové možnosti virtuálnej zábavy,“ uviedol generálny riaditeľ UPC v Českej a Slovenskej republike Martin Miller.

Gigatibové pripojenie (1000/50 Mbit/s) bude v ponuke pre nových aj súčasných zákazníkov za mesačný paušál 24€ pri 12-mesačnej viazanosti. Záujemcovia o krátkodobé alebo príležitostné využitie internetu s rýchlosťou 1 Gbit/s môžu využiť ponuku bez viazanosti za cenu 28 €/mesiac. Mesačný prenájom Giga ConnectBoxu v obidvoch prípadoch je 2,9€. Záujemcovia si môžu gigabitový internet objednať na internetovej stránke spoločnosti UPC, cez zákaznícku Infolinku, alebo osobne na zákazníckom stredisku na Ševčenkovej 36 v Bratislave-Petržalke.

Internet od UPC – rýchlosti až 1 Gbit/s a Smart Wi-Fi

Spoločnosť UPC ponúka vysokorýchlostné, dátovo nelimitované optické internetové pripojenie určené pre všetky skupiny užívateľov, vrátane najnáročnejších užívateľov. Zákazníci UPC internetu okrem vysokých prenosových rýchlosti – až do 1 Gbit/s – oceňujú priaznivú cenu, stabilitu pripojenia, ale i jednoduchú inštaláciu. Pozitívne hodnotia tiež 24 hodinovú zákaznícku podporu, minimálne vstupné náklady a kvalitné Wi-Fi modemy, vrátane špičkového ConnectBoxu. Vďaka vysokej rýchlosti pripojenia a super rýchlej WiFi si nekonečnú zábavu s UPC internetom môžu vychutnávať všetci členovia domácnosti, kedykoľvek a na všetkých pripojených zariadeniach, s excelentným pokrytím v každom kúte domova. Internet od UPC patrí vďaka týmto vlastnostiam dlhodobo medzi najobľúbenejšie internetové služby na Slovensku.

Internetové pripojenie od UPC využíva na Slovensku takmer 140 000 domácností. Najväčšia skupina spomedzi nich – až 90% zákazníkov – využíva pripojenie s rýchlosťou vyššou než 100 Mb/s. V súčasnosti spoločnosť UPC ponúka služby internetového pripojenia s rýchlosťou 50, 150, 300 a 500 Mb/s, ktoré sú dostupné takmer 600 000 domácnostiam vo viac ako 70 mestách a obciach. V aktuálnej kampani ich zákazníci môžu získať aj s viacerými bonusmi, o ktorých nájdu viac informácií na internetovej stránke www.upc.sk

O UPC a Liberty Global

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA patrí medzi najväčších poskytovateľov televíznych, internetových a telefónnych služieb v Slovenskej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu televíziu s ponukou viac než 160 programov všetkých žánrov, vrátane takmer 80 programov v HD kvalite, ako aj mobilnú televíziu Horizon GO. Súčasťou ponuky služieb je tiež pripojenie na internet s rýchlosťou až do 1 Gbit/s, ako aj telefónne služby umožňujúce volať neobmedzene bezplatne v sieti UPC a za výhodné ceny v rámci Európy a sveta. Služby spoločnosti UPC poskytované po najmodernejšej širokopásmovej sieti sú dostupné pre viac než 600 000 domácností na Slovensku. Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK, LIAL and LILAK), najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa TV a širokopásmových služieb, pôsobiaceho pod značkami Virgin Media, Unytimedia, Telenet a UPC v 11 krajinách v Európe. Viac informácií o Liberty Global nájdete na stránke www.libertyglobal.com

