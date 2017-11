UPC v 3. štvrťroku 2017: viac hodnoty pre zákazníkov, rast predaja a rozširovanie siete

BRATISLAVA 2. novembra 2017 (WBN/PR) – Nová ponuka služieb pre zákazníkov s názvom Happy Home®, spolu s novou kampaňou, a pokračujúce investície do ďalšieho rozšírenia optickej siete, priniesli viac hodnoty pre zákazníkov a podporili rast predaja digitálnych služieb spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA v 3. štvrťroku 2017, s celkovým dosiahnutým počtom 369 400 služieb (RGU´s).

Kľúčové momenty za 3. štvrťrok 2017

Uvedenie novej ponuky Happy Home® a nová vizuálna identita spoločnosti, vrátane nového loga a sloganu „Užite si každú chvíľu“ podporili predaj televíznych, internetových a telefónnych služieb UPC o ďalších 1 500 v 3. štvrťroku na celkový počet 369 400.

Pokračujúce investície do expanzie optickej siete umožnili nárast počtu domácností, ktoré boli na konci 3. štvrťroka pripojené na giga-ready širokopásmovú sieť UPC v Slovenskej republike, o 4 700 na celkovo 581 200 domácností.

Posilnenie konektivity uvedením nového internetového pripojenia až do 500 Mb/s, poskytovaného prostredníctvom inovatívnych WiFi routrov Connect Boxov, je ukážkou superiórnej technológie potvrdzujúcej vedúcu pozíciu internetového pripojenia od UPC.

Spoločnosť UPC v SR k 30. septembru 2017 evidovala 369 400 služieb, vrátane:

Internet

128 300

+ 1 300 v porovnaní

s 2. štvrťrokom 2017

TV

164 300

+ 400 v porovnaní

s 2. štvrťrokom 2017

Digitálne domácnosti

581 200

+ 4 700 v porovnaní

s 2. štvrťrokom 2017

Martin Miller, generálny riaditeľ UPC Česká a Slovenská republika:

Spoločnosť UPC má na slovenskom trhu za sebou úspešný tretí štvrťrok, v ktorom vykázala nárast v predaji služieb vo väčšine segmentov. Prispelo k tomu aj uvedenie novej kampane Happy Home®, ktorá stelesňuje superrýchlu Wi-Fi a nekonečnú zábavu pre všetkých členov domácnosti, kedykoľvek a v každom kúte domova. Je to výsledok dlhodobých investícií, ktoré spoločnosť UPC realizuje ako súčasť Liberty Global, najväčšieho svetového poskytovateľa káblových služieb. Vďaka tomu budeme aj v budúcnosti schopní obohacovať našu ponuku a prinášať inovácie, a tým ešte viac napĺňať očakávania a požiadavky našich zákazníkov v súlade s našim novým sloganom „Užite si každú chvíľu“.

Happy Home® prináša viac hodnoty pre zákazníkov a silnejšiu konektivitu

S ponukou Happy Home®, ktorá odštartovala v 3. štvrťroku, a novou kampaňou so sloganom „Užite si každú chvíľu“, spoločnosť UPC priniesla viac hodnoty pre zákazníkov a posilnenú konektivitu, podporenú uvedením novej rýchlosti pripojenia až do 500 Mb/s a špičkového WiFi routra Connect Boxu. Všetky tieto skutočnosti podporili nárast predaja internetových služieb v porovnaní s 2. štvrťrokom o 1 300, s celkovým počtom 128 300 na konci 3. štvrťroku. Ponuka Happy Home® v kombinácii s inovatívnou platformou Horizon priniesla zároveň ďalších 400 užívateľov digitálnych TV služieb, s celkovým počtom 164 300 na konci 3. štvrťroku. Keďže Happy Home® ponuka je ako výsledok pokračujúcich investícií do rozšírenia siete sústavne sprístupňovaná v ďalších lokalitách, je zároveň motorom rastu predaja.

Pokračujúce investície do expanzie širokopásmovej siete

Ako výsledok výrazných investícií do rozširovania káblovej siete boli digitálne služby spoločnosti UPC v Slovenskej republike na konci tretieho štvrťroka sprístupnené až pre 581 200 domácností. V medziročnom porovnaní je to nárast o 34 000 domácností. Od začiatku tohto roku bola sieť UPC rozšírená v nových lokalitách v Brezne, Šali, Stupave, Myjave, Seredi či Skalici. Táto expanzia širokopásmovej siete je súčasťou viacročného investičného plánu spoločnosti Liberty Global pod názvom GigaWorld, zameraného na rozšírenie širokopásmovej giga-ready infraštruktúry pre milióny nových domácností naprieč Európou.

O UPC a Liberty Global

Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb na Slovensku a v Českej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a mobilnú televíziu s ponukou programov všetkých žánrov vrátane staníc v HD rozlíšení, širokopásmové internetové pripojenie a telefónne služby. Pre viac informácií o spoločnosti UPC v Slovenskej republike navštívte stránky www.upc.csk.

Spoločnosť UPC Česká a Slovenská republika je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK, LIAL and LILAK), najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa káblových služieb, ktorý pôsobí vo viac než 30 krajinách v Európe, Latinskej Amerike a Karibiku. Liberty Global prevádzkuje najmodernejšie širokopásmové komunikačné siete a inovatívne technologické platformy, vďaka ktorým spája 29 miliónov zákazníkov, využívajúcich viac ako 60 miliónov televíznych, internetových a telefónnych služieb. Poskytuje taktiež mobilné služby pre viac ako 10 miliónov zákazníkov, a WiFi služby prostredníctvom 7 miliónov prístupových bodov. Liberty Global pôsobí v 12 európskych krajinách, kde jej operácie zahrnujú značky Virgin Media, Ziggo, Unitymedia, Telenet a UPC. Skupina LilAC pôsobí vo viac ako 20 krajinách v Latinskej Amerike a Karibskej oblasti, kde jej operácie zahrnujú značky VTR, Flow, Liberty, Mas Movil a BTC. Súčasťou aktivít LiLAC je taktiež prevádzkovanie podmorskej optickej siete naprieč regiónom na 30 trhoch. Viac informácií o Liberty Global nájdete na stránke www.libertyglobal.com