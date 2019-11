UPC zaraďuje novú detskú stanicu Nicktoons

Zákazníci spoločnosti UPC, vedúceho káblového operátora na Slovensku, sa môžu tešiť na nový program v ponuke digitálnej televízie. Programovú ponuku v týchto dňoch obohatila nová detská stanica Nicktoons, určená pre deti vo veku 4 až 10 rokov. Nicktoons oslovuje detského diváka pestrou ponukou vtipných a zábavných animovaných príbehov a rozprávok, ako sú napríklad Spongebob, Tučniaci z Madagaskaru, Alvin a Chipmunkovia, a mnohých ďalších obľúbených detských titulov.

Stanicu Nicktoons nájdu zákazníci UPC v ponuke programových balíčkov Komfort, Komplet a tematického balíčka Kids, a tiež v ponuke mobilnej televízie Horizon GO. Nicktoons sa stáva ďalšou stanicou určenou pre detských divákov, ktorí si v ponuke UPC nájdu spolu až 12 staníc. Okrem Nicktoons sú to stanice Nickelodeon, Nick Jr., RiK HD, Duck TV, Disney Channel, Duck TV HD, Jim Jam, CS Mini, Minimax, Cartoon Network HD.

„Spoločnosť UPC zaradením stanice Nicktoons pokračuje v neustálom skvalitňovaní a rozširovaní programovej ponuky, v snahe vychádzať v ústrety požiadavkám a predstavám svojich zákazníkov. Zaradením novej detskej stanice ponúkame našim zákazníkom najširšiu ponuku programov pre deti, ktorá obsahuje až 12 programov určených pre všetky detské vekové skupiny. Samozrejme, aj novú stanice si užívatelia našich TV služieb môžu pozrieť tak na TV obrazovkách, ako i na všetkých pripojených zariadeniach. Aj týmto napĺňame našu ponuku Happy Home®, ktorá poskytuje zábavu pre všetkých členov domácnosti na všetkých pripojených zariadeniach,“ uviedol Martin Miller, generálny riaditeľ spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA.

O digitálnej televízii od UPC

Digitálna káblová televízia od UPC ponúka viac než 160 programov všetkých žánrov, z toho až polovica (81) je v HD kvalite. Okrem bohatej programovej ponuky a vysokej kvality obrazu a zvuku, diváci vysoko hodnotia najmä celý rad funkcií, ktoré zvyšujú užívateľský komfort a ponúkajú úplne nový zážitok zo sledovania televízie (napr. sedemdňový TV Archív s viac než 60 najsledovanejšími stanicami, videotéka MyPrime s viac ako 2 000 titulmi atď.).

Výhody a prednosti digitálnej televízie od UPC umocňuje aj mobilná televízia, ktorá ponúka ďalšiu TV obrazovku nielen do domácnosti. Zákazníci UPC s ňou môžu sledovať až 145 TV staníc, z toho 74 v HD kvalite, prostredníctvom internetového pripojenia kdekoľvek a odkiaľkoľvek na Slovensku, a to až na 3 zariadeniach súčasne (mobil, tablet, počítač). Mobilnú TV od UPC je možné sledovať cez Android TV, a podporuje aj Chromecast a Airplay, vďaka čomu je možné ju sledovať aj v Apple TV, Smart TV, či TV prijímačoch so zariadením alebo Chromecast, ktoré umožňuje obsah vysielaný na mobile sledovať aj na televízore.

