UPC zaraďuje nový Maďarský balíček Extra, spolu ponúka už 61 staníc s maďarským jazykom

Spolu s ďalšími TV stanicami, ktoré sú vysielané aj s možnosťou nastavenia maďarskej zvukovej verzie, môžu zákazníci UPC sledovať viac než 60 staníc v maďarskom jazyku

Spoločnosť UPC, vedúci káblový operátor na Slovensku, rozšírila dnes ponuku TV staníc o Maďarský balíček Extra . Okrem 13 staníc, ktoré boli aj doteraz súčasťou Maďarského balíčka, diváci v novom Maďarskom Extra balíčku nájdu 10 ďalších: RTL Gold, RTL+, Sorozat+, Muzsika, Slager TV, Story4, SuperTV2, TVSéf, Fem3 a FILM+. Ďalšie dve stanice, maďarské verejnoprávne stanice M1 a M2, sú súčasťou základného programového balíčka Klasik. Oddnes až do konca januára si môžu vysielanie staníc Maďarského balíčka Extra vyskúšať všetci zákazníci digitálnej TV spoločnosti UPC bezplatne.

„Zaradením nového Maďarského balíčka Extra sme posilnili žánrovú a jazykovú rôznorodosť programovej TV ponuky. Spolu s ďalšími 36 televíznymi stanicami, ktoré sú vysielané aj s možnosťou nastavenia maďarskej zvukovej verzie, môžu diváci s UPC televíziou sledovať až 61 staníc v maďarskom jazyku ,“ uviedol Martin Miller, generálny riaditeľ spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA.

Všetky stanice nového Maďarského balíčka Extra diváci nájdu na kanálových pozíciách 470 až 479, resp. na frekvencii 426 a 586 MHz. Maďarský balíček Extra balíček je súčasťou ponuky digitálnej káblovej televízie za cenu 3,50€ mesačne pri 6-mesačnej viazanosti.

Ďalšie nové stanice: Spoločnosť UPC už od 1. januára svoju ponuku rozšírila o ďalšie tri nové stanice. Hudobná stanica Šláger Premium HD je súčasťou televíznej ponuky od základného balíčka Klasik, a diváci ju nájdu aj v ponuke mobilnej televízie Horizon Go a Horizon TV. Do Ruského balíčka pribudli hneď dve nové stanice, a to stanica o bývaní Bober a detská stanica Carousel . Ruský balíček po novom ponúka spolu už 11 ruských staníc. Obidve stanice zákazníci nájdu v ponuke digitálnej káblovej, mobilnej aj internetovej televízie.

O digitálnej a internetovej televízii od UPC

Záujemcovia o televízne služby od UPC si môžu vybrať spomedzi viac než 183 staníc všetkých žánrov, vrátane 100 staníc v HD kvalite. Okrem bohatej programovej ponuky a vysokej kvality obrazu a zvuku, diváci vysoko hodnotia najmä celý rad funkcií, ktoré zvyšujú užívateľský komfort a ponúkajú úplne nový zážitok zo sledovania televízie (napr. sedemdňový TV Archív so 60 najsledovanejšími stanicami, videotéka MyPrime so stovkami titulov atď.). Výhody a prednosti digitálnej televízie od UPC umocňuje aj mobilná televízia Horizon Go, ktorá ponúka ďalšiu TV obrazovku nielen do domácnosti, ako aj internetová televízia Horizon TV, vďaka ktorej je UPC televízia dostupná všade na Slovensku.

Informačný servis