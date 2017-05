UPC zaraďuje od 1. júna nové programy

Ponuku programov rozšíria stanice okrem iného CS Film, CS Mini, či KinoSvět

Bratislava 31.5.2017 ( WBN/PR ) – Zákazníci spoločnosti UPC, najväčšieho káblového operátora na Slovensku, sa môžu tešiť na nové programy v ponuke digitálnej televízie Horizon. Od 1. júna bude programová ponuka rozšírená hneď o niekoľko nových staníc. Ide o české stanice CS Film, detský kanál CS Mini, Horor Film a dokumentárnu stanicu KinoSvět. Okrem toho v balíčku Komfort od 1. júna zákazníci nájdu obľúbenú detskú stanicu Nick Jr., po novom aj v českom jazyku, ďalej stanicu o cestovaní Travel Channel a kulinársku stanicu Food Network. Všetky tri uvedené stanice budú presunuté z balíčka Plus do najrozšírenejšieho balíčka Komfort. Kompletná ponuka digitálnej televízie Horizon po tomto rozšírení presiahne počet 170 staníc, z ktorých je viac ako 40 v HD kvalite.

“Spoločnosť UPC týmto rozšírením programovej ponuky opätovne potvrdzuje svoje úsilie poskytovať žánrovo rozmanitú a bohatú programovú ponuku, s prihliadnutím na požiadavky a predstavy zákazníkov. Okrem obohacovania ponuky o nové programy sa sústreďujeme taktiež na čo najvyšší podiel programov v HD rozlíšení, ktorých sú v súčasnosti už viac ako štyri desiatky. Verím, že novo pridané programy spestria výber pre divákov televíznej zábavy, ktorú si môžu vychutnávať aj v HD kvalite,” uviedol Martin Miller, generálny riaditeľ spoločnosti UPC v Českej a Slovenskej republike.

Nové stanice v ponuke digitálnej a mobilnej televízie UPC

Stanice CS Film a CS Mini, ktoré vysielajú striedavo na jednej kanálovej pozícii, spolu s nočným vysielaním prvého horor programu Horor Fim, sa stanú súčasťou balíčka Plus a Komplet, avšak počas prvých troch mesiacov – od 1. júna až do konca augusta – si ich budú môcť pozrieť aj užívatelia balíčka Klasik a Komfort. Stanica KinoSvět, ktorá ponúka historické, prírodopisné a vedecké televízne dokumenty, sa stane súčasťou základnej ponuky balíčka Klasik. Stanice Nick Jr., Travel Channel a Food Network budú od prvého júnového dňa súčasťou ponuky balíčka Komfort. Vysielanie všetkých uvedených staníc si zákazníci UPC budú môcť pozrieť aj v ponuke mobilnej televízie Horion Go. Z televíznej ponuky od rovnakého termínu zároveň vypadne stanica Comedy Central Network, ktorá na Slovensku ukončila vysielanie.

O digitálnej televízii Horizon od UPC

Digitálna káblová televízia Horizon od UPC ponúka viac ako 170 programov všetkých žánrov, vrátane viac ako 40 staníc v HD kvalite. Okrem bohatej programovej ponuky a vysokej kvality obrazu a zvuku, diváci vysoko hodnotia najmä celý rad funkcií, ktoré zvyšujú užívateľský komfort a ponúkajú úplne nový zážitok zo sledovania televízie (napr. sedemdňový TV Archív s viac ako 40 najsledovanejšími stanicami, videotéka MyPrime s viac ako 2000 titulmi atď.). Výhody a prednosti Horizon TV umocňuje aj mobilná televízia Horizon Go, ktorá ponúka ďalšiu TV obrazovku nielen do domácnosti. S Horizon Go môžu zákazníci UPC sledovať viac ako 80 TV staníc, z toho takmer 30 v HD kvalite, prostredníctvom internetového pripojenia kdekoľvek a odkiaľkoľvek na Slovensku, a to až na 3 zariadeniach súčasne (mobil, tablet, počítač). Horizon Go podporuje aj Chromecast a Airplay, vďaka čomu je živé vysielanie Horizon Go možné sledovať aj v Apple TV, Smart TV, či TV prijímačoch so zariadením Chromecast, ktoré umožňuje obsah vysielaný na mobile sledovať aj na televízore. Mobilnú televíziu Horizon Go získavajú všetci zákazníci digitálnej káblovej televízie UPC bezplatne.

O UPC a Liberty Global

Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Českej republike a Slovenskej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a mobilnú televíziu s ponukou programov všetkých žánrov vrátane staníc v HD rozlíšení, širokopásmové internetové pripojenie, a telefónne služby. Pre viac informácií o spoločnosti UPC v Českej a Slovenskej republike navštívte stránky upc.sk a upc.cz. Spoločnosť UPC Česká a Slovenská republika je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK, LIAL and LILAK), najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa káblových služieb, pôsobiaceho vo viac ako 30 krajinách v Európe, Latinskej Amerike a Karibiku.

