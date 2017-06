Upečte si chutnú dvojfarebnú bábovku ku kávičke. Týmto koláčikom nikdy nič nepokazíte

Pripravte si chutný koláčik ku káve. Táto bábovka je na to ako stvorená. Jednoduchá, rýchla a hlavne veľmi chutná.

Týmto koláčikom nikdy nič nepokazíte. Či už si ho upečiete len tak doma alebo pripravíte pre návštevu. K tomu dobrú kávičku a vychutnáte si každé sústo. Receptov existuje veľa. Medzi tie najobľúbenejšie patrí hrnčeková bábovka. My vám prinášame postup na chutnú a vláčnu dvojfarebnú bábovku.

Bábovka je klasika, ktorá nikdy neomrzí. Dá sa upiecť na veľa spôsobov. S rôznymi plnkami alebo polevami. Napríklad pudingová plnka alebo tvarohová, kto má akú rád. Bábovku milujú malí aj veľkí. Väčšinou sa recepty dedia z generácie na generáciu a niekto si ju časom môže aj upraviť podľa chuti. Tento recept je taký tradičnejší, bábovka je vláčna a chutná. Vyskúšajte ju aj vy.

Dvojfarebná bábovka s čokoládou

– 4 vajcia

– 200g práškový cukor

– 200g hladká múka

– 1 prášok do pečiva

– 1 vanilkový cukor

– 1 dcl voda

– 1 dcl olej

– trochu kakaa

– 100g horkej čokolády

– maslo na vymastenie formy

Postup:

Najskôr rozmixujeme žĺtka s cukrom. Postupne začneme pridávať vodu, olej a múku s práškom do pečiva. Z bielkov vyšľaháme sneh a zapracujeme do cesta. Do maslom vymastenej a múkou vysypanej formy nalejeme polovicu cesta. Na to dáme malinké kúsky nasekanej horkej čokolády a zalejeme druhou časťou cesta, do ktorej sme primiešali trochu kakaa. Pečieme pri 180 stupňoch cca 40 minút. Či je bábovka hotová skontrolujeme špáradlom. Kto je veľký čokoholik, môže si ju poliať roztopenou čokoládou. Dobrú chuť.