Úplné stiahnutie Iránu zo Sýrie je nerálne, mali by rokovať na kompromise

BEJRÚT 4. júl (WebNoviny.sk) – Požiadavky na úplné stiahnutie sa Iránu zo Sýrie sú nereálne. Uviedol to v stredu ruský minister zahraničia Sergej Lavrov po stretnutí so svojím jordánskym rezortným kolegom. Ako povedal, Irán je jednou z kľúčových mocností v regióne, a preto je „absolútne nereálne“ očakávať, že sa vzdá svojich záujmov. Podľa Lavrova by regionálne mocnosti mali o svojich vzájomných sporoch rokovať a dohodnúť sa na kompromise.

Rusko a Irán poskytujú kľúčovú vojenskú podporu silám sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada. Izrael dlhodobo tvrdí, že nebude tolerovať vojenskú prítomnosť Iránu v Sýrii a vyslal proti iránskym cieľom v posledných mesiacoch svoje stíhačky.

Lavrov tiež uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump budú diskutovať o situácii v južnej Sýrii, kde sýrske vládne sily podnikajú ofenzívu, na ich spoločnom summite vo Fínsku 16. júla.