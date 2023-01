Uplynulý rok bol pre slovenské ozbrojené sily jedným z najnáročnejších

Uplynulý rok bol pre ozbrojené sily jedným z najnáročnejších. Vojaci plnili najmä svoju hlavnú úlohu, a to garantovať obranu SR a jej obyvateľstva v kontexte nevyprovokovanej agresie Ruska voči východnému susedovi Slovenska.

Z hľadiska modernizácie bol predošlý rok prelomový, no náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR (OS SR), generál Daniel Zmeko upozorňuje, že v investíciách do modernizácie výzbroje i vybavenia, a tiež infraštruktúry, je potrebné pokračovať, aby sa zaistili kvalitné podmienky pre službu profesionálnych vojakov. V tlačovej správe o tom informoval hovorca OS SR Štefan Zemanovič.

Do potrebnej infraštruktúry sa neinvestovalo

„V rámci pozemných síl máme za sebou dôležité strategické rozhodnutia. Kontrakty na základnú modernizáciu pozemných síl sú aktuálne podpísané. To znamená, predovšetkým nové bojové vozidlá, kolesové aj pásové. Verím, že v blízkej budúcnosti prijmeme rozhodnutia na obstaranie hlavného bojového tanku. Vnímam to konečne ako naberanie dychu. Zároveň dnes obnovujeme kasárne, ktoré sa mali ešte prednedávnom predať. A to už ani nehovorím o tom, ako nám teraz množstvo predaných kasárenských areálov a výcvikových priestorov chýba. Navyše, aj do tej infraštruktúry, ktorá nám ostala, sa dlhodobo neinvestovalo skoro nič,“ povedal Zmeko.

To podľa neho vytvorilo niekoľkomiliardový investičný dlh, dodal však, že vďaka dobrým rozhodnutiam súčasného vedenia rezortu sa začala realizácia niektorých projektov. Zmeko vyzdvihol, že aktuálne modernizačné projekty spĺňajú požiadavky na plnenie spojeneckých záväzkov, a zároveň reflektujú požiadavky na celkovú pripravenosť ozbrojených síl.

Rusko-ukrajinský konflikt

V súvislosti s úlohami plynúcimi z vojenského konfliktu na Ukrajine generál uviedol, že ozbrojené sily sú v pomerne dobrej kondícii a majú dobrý a pripravený personál.

„Ako reakciu na vojnu na Ukrajine dlhodobo plníme obrovské množstvo úloh. Tých, o ktorých sa vo všeobecnosti vie od začiatku, aj tých, o ktorých hovoríme postupne. A tie úlohy plníme excelentne. Od okamžitého pokrytia štátnej hranice, cez pomoc policajnému zboru až po ďalšie výzvy. To, že sme doteraz nezaznamenali žiadne problémy v profesionalite, ale ani v morálke a disciplíne, je jeden z obrazov našej sily a odolnosti,“ povedal.

Obranyschopnosť SR nebola priamo ovplyvnená poskytnutím pomoci, či už materiálnej, alebo výcvikovej, obrancom Ukrajiny. OS SR sa podieľali na výcviku viac než šiestich stoviek ukrajinských vojakov. Tiež pomáhali zaistiť prepravu vyše jedenástich ton vojenského materiálu zo Slovenska i ďalších krajín, ktorý cez slovenské územie prúdil na Ukrajinu.