Upratovačky a upratovači píšu Matovičovi, tiež chcú z odmeny pre pracovníkov v prvej línii

Odmenu za boj v prvej línii proti koronavírusu chcú od štátu aj ľudia, ktorí sa starajú o čistotu, hygienu a dezinfekciu vnútorných priestorov.

„Aj my – upratovačky a upratovači, umývači okien, podláh a sociálnych zariadení, chyžné, smetiari, tepovači, deratizéri a ďalší sme stáli a naďalej stojíme v prvej línii v boji proti koronavírusu. Aj my sme od počiatku pandémie mali sťažený prístup k ochranným prostriedkom a musíme sa chrániť sami. Preto žiadame premiéra, aby nás ohodnotil tak, ako našich ostatných spolubojovníkov v prvej línii,“ uviedli členovia občianskeho združenie (o.z) Hygienik v otvorenom liste Igorovi Matovičovi.

Členovia o.z. oceňujú prezentovanú myšlienku vyčlenenia 50 miliónovej odmeny pre zdravotné sestry, policajtov, vojakov a pracovníkov domovov sociálnych služieb. „Peniaze, ktoré im navrhuje štát vyplatiť sú plne zaslúžené a zodpovedajú podstúpenému riziku. No aj my upratovači pracujeme na okraji svojich možností a vo veľkom riziku, že sa nakazíme smrteľným vírusom. Ako prví vstupujeme do kontaminovaných priestorov bez akejkoľvek podpory od štátu. Často ide o nemocničné priestory, školy a zariadenia sociálnych služieb, ktoré predtým navštívili ľudia s ochorením COVID-19,“ pokračovali v liste členovia o.z.

Ľudia, ktorí boli v prvej línii v boji proti pandémii koronavírusu dostanú od štátu odmenu 50 miliónov eur. Informoval o tom minulý týždeň premiér Matovič. Odmena bude rozdelená medzi zdravotné sestry, policajtov, vojakov a pracovníkov domovov sociálnych služieb. Rezortní ministri by sa tento týždeň mali dohodnúť, komu aká odmena bude udelená. „Predpokladám, že odmena pre jedného pracovníka by mohla byť medzi 300 až 500 eur,“ povedal Matovič.