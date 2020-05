Úprava selfie negatívne vplýva na názor o vlastnom výzore

Mladé dievčatá a ženy by nemali tráviť priveľa času úpravami selfies, pretože to negatívne vplýva na ich názor o vlastnom výzore. Tvrdí to nová štúdia austrálskej Flinders University.

Výskumníci v oblasti psychológie požiadali 130 žien, aby si pred analýzou ich návykov súvisiacich so selfies pozreli fotografie „štíhlych žien s priemernými proporciami“ zo služby Instagram. Napokon zistili, že čím dlhšie sa venovali úprave vlastných fotografií, tým mali horšiu náladu a boli nespokojnejšie so svojím výzorom.

Počas výskumu strávili približne štyri a pol minúty úpravou piatich fotiek, pričom si zmenili tón pleti, odstránili si tmavé kruhy v okolí očí či iné nedostatky. Marika Tiggemann zo spomínanej univerzity povedala, že úprava selfies má škodlivé účinky na ženy s motiváciou prezentovať na verejnosti čo najkrajšiu verziu samej seba.

Dodala, že takéto správanie má negatívne následky aj napriek tomu, že ženy boli s upravenými fotkami spokojnejšie ako s pôvodnými verziami. Tiggemann vyhlásila, že je dôležité mladé dievčatá a ženy odrádzať od používania takýchto softvérov. „Naše zistenia ukazujú ťažkosti, ktorým ženy čelia v súčasnom svete sociálnych médií,“ uzavrela.