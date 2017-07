Upršaná časovka Tour de France mala nečakaného víťaza, skvelý výkon predviedol aj Peter Sagan

DÜSSELDORF 1. júla (WebNoviny.sk) – Nečakaným víťazom úvodnej etapy na 104. ročníku cyklistickej Tour de France, ktorou bola časovka v nemeckom Düsseldorfe na 14 km, sa stal Brit Geraint Thomas z tímu Sky.

Dvojnásobný olympijský víťaz a trojnásobný majster sveta v dráhovej cyklistike dosiahol vôbec prvý etapový triumf na pretekoch Grand Tour. Víťaz časovky je zároveň prvým pretekárom, ktorý si na seba navliekol žltý dres lídra celkovej priebežnej klasifikácie.

Peter Sagan predviedol skvelý výkon

Thomas zvíťazil s náskokom 5 sekúnd pred Švajčiarom Stefanom Küngom (BMC Racing) a 7 sekúnd pred Bielorusom Vasilom Kirijenkom (Team Sky). Domáci favorit Tony Martin z tímu Kaťuša-Alpecin, jazdiaci v drese úradujúceho majstra sveta, obsadil až štvrté miesto.

Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) predviedol skvelý výkon a s odstupom 25 sekúnd sa zaradil na 17. priečku. Obhajca celkového triumfu a trojnásobný víťaz TdF Brit Christopher Froome (Team Sky) skončil šiesty a z favoritov na celkové poradie si počínal najlepšie.

Jazdci tímu Sky na hlavu porazili konkurenciu, keď až štyria skončili v najlepšej sedmičke a výrazne naznačili svoju silu.

“Je to úžasný pocit, ani neverím tomu, čo som dokázal. Nečakal som to. Je to pre mňa veľký deň, ani som len neuvažoval o tom, že by som mohol vyhrať časovku na Tour de France. Keď som bol v cieli priebežne najlepší, čakal som, že ma ešte niekto zdolá,” uviedol Geraint Thomas v prvom televíznom rozhovore.

Pády viacerých cyklistov

Technicky náročnú časovku na brehu Rýna výrazne poznačilo daždivé počasie a pády viacerých pretekárov.

Najväčšiu smolu mal známy Španiel Alejandro Valverde (Movistar), ktorý ešte pred prvým medzičasom nevybral jednu zo zákrut a po páde tvrdo narazil do ochrannej bariéry a putoval na lekárske ošetrenie. Pre skúseného 37-ročného vrchára to znamená predčasný koniec na jeho desiatej TdF v kariére.

Peter Sagan sa na štartovacej rampe predstavil ako 77: z celkového počtu 198 pretekárov. Aj on sa musel boriť s nepriazňou počasia. S jemným, ale hustým dažďom sa vyrovnal veľmi dobre. Od začiatku do konca udržal vysoké tempo a výsledným časom 16:29 min sa zaradil k najlepším.

Saganovi dlho patrilo v cieli piate miesto, ešte aj pred štartom poslednej desiatky stále figuroval v najlepšej desiatke. Napokon z nej vypadol, ale celkové 17. miesto je pre hlavného adepta na zelený dres veľmi dobrým štartom do pretekov.

A to aj napriek tomu, že body do bodovacej súťaže nezískal. Starší zo Saganovcov Juraj vo svojej premiére na pretekoch Grand Tour skončil v časovke na 162. priečka s odstupom 1:37 min na víťaza.

V nedeľu prvá šanca pre šprintérov

Stoštvrtá edícia Tour de France pokračuje v nedeľu 2. júla 2. etapou z Düsseldorfu do Liége (203,5 km) s rovinovým profilom. Bude to jedna z ôsmich vyše 200 km merajúcich etáp v programe Tour de France 2017 a cyklisti sa počas nej presunú z Nemecka do Belgicka.

Bude to prvá veľká šanca pre šprintérov ukázať svoje schopnosti a šanca aj pre Petra Sagana rozširiť počet svojich etapových vavrínov na TdF. Cieľ Tour de France bude tradične na parížskych Elyzejských poliach, a to v nedeľu 23. júla. Na cyklistov čaká počas 23 dní dovedna 21 etáp a 3540 km v sedle bicykla.

Výsledky – Tour de France 2017:

1. etapa: (individuálna časovka Düsseldorf – Düsseldorf, 14 km):

1. Geraint Thomas (V. Brit.) Team Sky, 16:04 min, 2. Stefan Küng (Švaj.) BMC Racing +5 s, 3. Vasil Kirijenka (Biel.) Team Sky +7, 4. Tony Martin (Nem.) Kaťuša-Alpecin +8, 5. Matteo Trentin (Tal.) Quick-Step Floors +10, 6. Chris Froome (V. Brit.) Team Sky +12, 7. Michal Kwiatkowski (Poľ.) Team Sky +15, 8. Jos van Emden (Hol.) LottoNL-Jumbo +15, 9. Edvald Boasson Hagen (Nór.) Dimension Data) +16, 10. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors +16, …. 17. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +25, … 162. Juraj Sagan (SR) obaja Bora-Hansgrohe +1:37 min.

Poradie po 1. etape:

1. Geraint Thomas (V. Brit.) Team Sky, 16:04 min, 2. Stefan Küng (Švaj.) BMC Racing +5 s, 3. Vasil Kirijenka (Biel.) Team Sky +7.