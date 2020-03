Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pomáha k dodržiavaniu opatrení štátov, zastavil dotácie

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) zmrazil dotácie na projekty krajanov a pozastavuje prípravu všetkých ústredných podujatí na Slovensku. Rozhodol sa tak urobiť pre situáciu, v akej sa ocitlo Slovensko v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu. Informuje o tom predseda ÚSŽZ Ján Varšo na stránke úradu. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v predjarnej etape zabezpečuje proces podpisovania dotačných zmlúv na aktuálny rok, na základe ktorých by mali byť jednotlivým krajanským žiadateľom poskytované dotácie.

„Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu i s cieľom napomôcť dodržiavaniu opatrení štátov a ‚nenavádzanie‘ na vykonávanie aktivít, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu ich účastníkov, rozhodli sme sa zmraziť proces podpisovania dotačných zmlúv zo strany ÚSŽZ, a tým vyplácanie dotácií na rok 2020. Výnimka platí pre zmluvy na aktivity, ktoré sa preukázateľne konali do 15. marca, ako aj pre dotácie na projekty, ktorých realizácia nie je ovplyvnená opatreniami prijatými proti šíreniu koronavírusovej pandémie,“ vysvetlil Varšo. Úrad však bude naďalej zasielať krajanským subjektom zmluvy na schválené dotácie, aby boli pripravené na realizáciu, keď sa na to naplnia podmienky.

Úrad takisto pozastavuje prípravu všetkých ústredných podujatí na Slovensku, ktorých je organizátorom alebo spoluorganizátorom. Ide o IV. Pamätný Deň zahraničných Slovákov (5. júla), XXIV. ročník Južno-slovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach (17. až 18. júla) a 47. Krajanskú nedeľu a VII. Krajanský dvor počas 55. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (10. až 12. júla).

Úrad bude tiež konzultovať s realizátormi prázdninových detských táborov na Slovensku (júl – august 2020) otázku ich konania, avšak ich organizovanie bude závisieť od dĺžky platnosti opatrení vlády SR proti koronavírusu. Otázne je aj konanie Stálej krajanskej konferencie na prelome mesiacov október/november.

„Toto rozhodnutie sa prijíma na dobu neurčitú a k jeho ukončeniu dôjde, keď pominú dôvody, pre ktoré bolo prijaté vládou Slovenskej republiky,“ uzavrel Varšo.