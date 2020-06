Úrad pre verejné obstarávanie požaduje zvýšiť úroveň informovanosti zo strany štátnych inštitúcií

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) chce posunúť svoju verejnú politiku otvorenej komunikácie na úroveň zákonnej povinnosti. Očakáva od toho posilnenie nielen vlastnej nezávislosti a transparentnosti, ale aj zodpovednosti.

Podpora verejného záujmu

Ako úrad v stredu informoval, cieľom tohto inštitútu je podpora verejného záujmu vo verejnom obstarávaní, najmä hospodárne a efektívne využívanie verejných prostriedkov, ako aj čestná hospodárska súťaž.

„Nie je potrebné vynakladať dodatočné verejné zdroje na to, aby štátne orgány informovali o tom, čo robia,“ povedala riaditeľka tlačového odboru a hovorkyňa ÚVO Jana Zvončeková s tým, že by to malo byť stanovené v zákone.

Zvýšená miera informovanosti

„Malo by byť povinnosťou a záväzkom štátnych orgánov vyvíjať aktivity, aby bola zvyšovaná miera informovanosti o ich činnosti. Je potrebné, aby štátne orgány zakotvili v zákone verejnú politiku otvorenej komunikácie, ktorá bude posilňovať verejnú kontrolu,“ uviedla Zvončeková.

V prípade ÚVO ide o súbor viacerých činností. „Téma sa stane predmetom verejného záujmu. Posilníme verejnú kontrolu o aktivity, ktoré budú súvisieť s prerozdeľovaním verejných zdrojov,“ poznamenala hovorkyňa úradu.

Samotný štátny orgán sa tak dostáva pod väčšiu verejnú kontrolu, keďže viacej komunikuje o svojich aktivitách, pričom zároveň kladie väčší dôraz na odbornú činnosť.

Ochrana verejného záujmu

„Zvlášť štátne orgány by mali vytvárať priestor pre to, aby ich činnosť bola odborná, keďže fungujú, sú platené, z verejných zdrojov. Takto navrhnutý koncept otvorenej komunikácie má posilňovať verejnú kontrolu, v prípade kontrolných orgánov aj posilňovať prevenciu,“ priblížila Zvončeková.

Ide totiž o aktivity súvisiace s vykladaním zákona o verejnom obstarávaní, čo prispieva k znižovaniu chybovosti.

„Chceme, aby sa to prenieslo do praxe, aby vznikol záväzok štátnych orgánov včleňovať do svojej činnosti zástupcov občianskej spoločnosti, tretieho sektora, investigatívnej novinárskej obce a ďalších subjektov. Cieľ je ochrana verejného záujmu,“ dodala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.