Iniciatíva ÚVO o otvorenej komunikácii nie je podľa Dostála na škodu, ale v zákone nemusí byť

Iniciatíva Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na otvorenú komunikáciu by podľa poslanca Národnej rady SR Ondreja Dostála (SaS) nemala byť úplne nevyhnutne zakotvená v zákone. Myslí si však, že to nemusí byť na škodu.

Ako koaličný poslanec uviedol pre agentúru SITA, súčasné vedenie ÚVO na čele s Miroslavom Hlivákom ukazuje, že úrad môže komunikovať otvorenejšie a správať sa zodpovednejšie a nezávislejšie aj bez toho, aby to bolo napísané v zákone.

Zákon nie je zárukou otvorenej komunikácie

„Určite mnohé z vecí, ktoré v tejto oblasti chce ÚVO zakotviť do zákona, môže robiť aj podľa súčasnej právnej úpravy. Na druhej strane ani ich zakotvenie do zákona nie je stopercentnou zárukou, že by úrad otvorene komunikoval v situácii, keby tomu nezodpovedalo nastavenie vedenia úradu,“ povedal Dostál.

„Zákonné zakotvenie požiadaviek otvorenej komunikácie by však na to mohlo aspoň vytvárať tlak, preto to podľa môjho názoru stojí za úvahu,“ dodal Dostál.

ÚVO chce v rámci navrhovaného posilnenia verejnej kontroly svoju verejnú politiku otvorenej komunikácie posunúť na úroveň zákonnej povinnosti. Očakáva od toho posilnenie nielen vlastnej nezávislosti a transparentnosti, ale aj zodpovednosti. Cieľom tohto inštitútu je podpora verejného záujmu vo verejnom obstarávaní, najmä hospodárne a efektívne využívanie verejných prostriedkov, ako aj čestná hospodárska súťaž.

UVÓ môže vykonávať kontroly z vlastného podnetu

Poslanec Matúš Šutaj Eštok zo vznikajúcej opozičnej strany expremiéra Petra Pellegriniho HLAS – sociálna demokracia tvrdí, že ÚVO už v súčasnosti má možnosť vykonávať kontrolu verejného obstarávania aj z vlastného podnetu.

„Ak UVO zachytí napríklad v médiách nejakú kauzu alebo jej náznak, môže začať konať a urobiť kontrolu. Nič mu v tom nebráni,“ uviedol pre agentúru SITA Šutaj Eštok, ktorý bol počas predošlej vlády vedúcim jej úradu.

„Takisto, ak pošle podnet napríklad občan a ÚVO na základe neho môže, ale nemusí konať. Určite by bolo zaujímavé pozrieť sa na túto otázku skrz štatistiky za uplynulé tri roky,“ dodal Šutaj Eštok.