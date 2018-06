Úrad verejného zdravotníctva varuje pred nebezpečnou kozmetikou

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) – Úrad verejného zdravotníctva SR upozornil na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, vo Francúzsku a v Estónsku.

Podobá sa na potravinu

Prvým výrobkom je prípravok do kúpeľa Party Popper značky Bomb cosmetics, ktorú vyrába Get Fresh Cosmetics zo Spojeného kráľovstva. Kozmetický výrobok pripomínajúci potravinu nie je bezpečný, pretože má formu, vôňu, farbu alebo vzhľad, ktoré môžu spôsobiť, že spotrebitelia, najmä deti, si ho zamenia s potravinou a v dôsledku toho ho môžu vkladať do úst, cmúľať alebo prehĺtať.

Dva nahlásené kozmetické výrobky sú značky Farouk, ktorú vyrába Farouk Systems z USA. V zozname zložiek je uvedená konzervačná látka metylizotiazolinón, ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osô. Ide o krém na úpravu účesu a vodičku na vlasy.

Nepovolené látky

Štvrtým normám nevyhovujúcim výrobkom je maska na tvár značky Naturface. V zozname zložiek je uvedená zmes konzervačných látok metylchlórizotiazolinón a metylizotiazolinón. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

Posledným kozmetickým výrobkom je krém Yiganerjing herbal antibacterial cream neznámej značky z Číny. Výrobok obsahuje glukokortikoid clobetasol propionate, ktorý nemožno používať v kozmetických výrobkoch. Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.