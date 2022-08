Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva je znepokojený plánmi Ruska, môžu viesť procesy so zajatcami

Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva je hlboko znepokojený možnými plánmi Ruska viesť „medzinárodné tribunály“ s vojnovými zajatcami z ukrajinského Mariupoľa.

Hovorkyňa OSN uviedla, že existujú dôkazy o stavaní klietok v sále mariupoľskej filharmónie, „zjavne na zadržanie vojnových zajatcov počas procesov“. OSN to označila za „neprijateľné“ a „ponižujúce“ a varovala Rusko, že stíhanie vojnových zajatcov len za to, že sa zúčastnili na nepriateľských akciách, by predstavovalo vojnový zločin. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Ľudskoprávni pracovníci OSN nemajú prístup k vojnovým zajatcom zadržiavaným Ruskom. K niektorým mal prístup Medzinárodný výbor Červeného kríža, no aj tomu zakazujú prístup ku všetkým, hoci to tak vyžadujú Ženevské konvencie.