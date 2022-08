Úradník a Morvay dosiahli na ME v chôdzi na 35 km životné úspechy, jeden skončil šiesty a druhý siedmy (foto+video)

Slovenskí reprezentant v chôdzi Miroslav Úradník a Michal Morvay dosiahli vynikajúce výsledky na majstrovstvách Európy v nemeckom Mníchove na 35-kilometrovej trati. Zástupcovia VŠC Dukla Banská Bystrica zaznamenali životné úspechy, keď Úradník v utorok obsadil šiestu a Morvay siedmu priečku.

V konkurencii 26 pretekárov dosiahol Úradník čas 2:35:44 h, jeho krajan Morvay prišiel do cieľa o 20 sekúnd neskôr. Atletické ME sú súčasťou spoločných Európskych šampionátov v Mníchove.

Zlato v utorok získal Španiel Miguel Ángel López (2:26:49 h) pred domácim Christopherom Linkem (2:29:30) a Talianom Matteom Giupponim (2:30:34). Úradníka, ktorý za osobným rekordom z júlových majstrovstiev sveta v americkom Eugene zaostal o 4:28 min, delilo od cenného kovu 5:10 min.

Mnohé veľké mená nechali za sebou

„Keby mi niekto pred pretekmi povedal, že budem šiesty, myslel by som si, že žartuje. Dnešné preteky boli nesmierne náročné, ale zároveň emotívne. Už som cítil, že mi vrcholná forma, ktorú som mal nedávno na MS, odchádza. Keď som sa však dostal pred Karlströma, bol to naozaj skvelý pocit, veď na svetovom šampionáte v Eugene ma predbehol o kolo,“ zhodnotil utorkové preteky Úradník pre oficiálny web Slovenského atletického zväzu.

„Tajne som dúfal, že by to mohlo byť do 10. miesta, čo by bol z môjho pohľadu šialený výsledok. S trénerom sme však realisticky plánovali, že miesto v prvej šestnástke bude fajn. Ale siedme? To je neskutočné, lebo v štartovke bolo plno veľkých chodeckých mien a ja som mnohé z nich nechal za sebou,“ poznamenal Morvay.

Hačundová si zlepšila osobné maximum

V súťaži žien rovnako 35 km absolvovala Ema Hačundová, ktorá v 22-člennom štartovom poli obsadila 14. pozíciu. Výkonom 3:06:13 h si o 49 sekúnd zlepšila osobné maximum. Zlato získala Grékyňa Antigoni Drisbiotiová, striebro Španielka Raquel Gonzálezová a bronz Maďarka Viktória Madarászová.

„Som veľmi spokojná, vedela som, že moja forma stúpa. Úprimne: nerátala som, aj vzhľadom na náročné podmienky, s osobným rekordom a už vôbec nie so 14. miestom. Bolo to oveľa náročnejšie ako na MS v Eugene. Vzhľadom na teplo som začala opatrne, šetrila som si sily na záver. Oplatilo sa, lebo v poslednom okruhu som sa posunula o dve miesta vyššie,“ povedala Hačundová podľa atletika.sk

Kaňuchovej ušlo finále

Veronika Kaňuchová nepostúpila do finále ženského kladiva, v kvalifikačnej B-skupine obsadila výkonom 65,33 m z prvého pokusu desiatu priečku, v celkovej klasifikácii skončila na 21. pozícii. Na postup do 12-členného finále bolo potrebných aspoň 67,68 m.

