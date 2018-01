Aktualizované: Úradujúca majsterka sveta WTA ide na Australian Open v pohode ďalej

aktualizované 15. januára, 13:41

MELBOURNE 15. januára (WebNoviny.sk) – Dánska dvojka svetového rebríčka tenistiek Caroline Wozniacka v pohode postúpila do 2. kola grandslamových Australian Open v Melbourne. V pondelok prekonala Rumunku Mihaelu Buzarnescovú 6:2, 6:3 a bude čeliť Chorvátke Jane Fettovej.

Wozniacka sa snažila bojovať o každý fiftín

Bol to súboj dvoch neúspešných finalistiek z okruhu WTA v tejto sezóne. Wozniacka prehrala v boji o titul s Nemkou Juliou Görgesovou počas prvého týždňa v novozélandskom Aucklande, Buzarnescová v sobotu s Belgičankou Elise Mertensovou v tasmánskom Hobarte.

„Som šťastná, že som ďalej. Chcem tu zahrať v každom zápase dobre, azda mi to bude stačiť na zbieranie triumfov. S Mihaelou sa dokonale poznáme. V juniorskom veku sme proti sebe hrali asi miliónkrát… Ona teraz má za sebou skvelé obdobie. Vedela som teda, že to bude náročné. Zahryzla som sa do toho a snažila som sa bojovať o každučký fiftín,“ povedala podľa portálu turnaja Wozniacka.

Buzarnescová urobila 33 nevynútených chýb

Dvadsaťdeväťročná ľavoruká Buzarnescová bola takto vlani na 538. priečke v rebríčku po vleklých zdravotných ťažkostiach, aktuálne figuruje na rekordnej 44. pozícii. Rumunka sa nerevanšovala Dánke s poľskými koreňmi za prehru 1:6, 5:7 z 1. kola US Open 2017. Urobila 33 nevynútených chýb, jej trpezlivejšie hrajúca premožiteľka iba 8.

Dvadsaťsedemročná bývalá jednotka singlového renkingu Wozniacka je úradujúcou koncosezónnou šampiónkou WTA z októbrového Singapuru.

Na veľkej štvorke bola vo finále newyorských US Open 2009 a 2014. Na južnej pologuli sa predrala do semifinále edície 2011, ale počnúc sezónou 2013 sa nedostala za osemfinále, vlani stroskotala už v 3. kole na Britke Johanne Kontovej.

Australian Open – dvojhra žien – 1. kolo

Caroline Wozniacka (Dán.-2) – Mihaela Buzarnescová (Rum.) 6:2, 6:3