Urobil Jozef Makúch z NBS-ky bankomat pre súkromnú firmu?

Guvernér dal z majetku NBS 46 darov súkromnej spoločnosti údajne preto, že sa zaviazala bezplatne poskytovať jemu a ostatným zamestnancom a ich príbuzným nadštandardnú zdravotnú starostlivosť.

Bratislava, 8.6.2017 ( WBN/PR ) – Podľa stránky www.nbs.sk guvernér NBS Jozef Makúch poskytol z majetku Národnej banky Slovenska v priebehu pár rokov viac ako 46 zväčša finančných darov súkromnej zdravotníckej spoločnosti. Národná banka to pri kontrole zo strany Najvyššieho kontrolného úradu v r. 2015, ktorý v dobe kontroly zistil len dva poskytnuté dary spoločnosti Hedak, to prácne vysvetľovala, že “pri rozhodovaní o udelení daru uprednostnila súkromnú zdravotnícku spoločnosť Hedak a.s. lebo s ňou majú nadštandardné vzťahy a Hedak a.s sa zaviazal bezplatne poskytovať nadštandardnú zdravotnícku starostlivosť zamestnancom NBS a ich rodinným príslušníkom.”

Toto prazvláštne vysvetlenie zrejme platí aj pre ďaľších 44 darov, pričom tieto boli poskytované zjavne formou “na požiadanie” skoro formou bankomatu, pretože sú prípady, kedy v jeden deň boli poskytnuté aj dva dary…Vzhľadom na skutočnosť, že špecifikum darovacej zmluvy je to, že dar musí byť bezpodmienečný, je veľmi otázne, či v tomto prípade vôbec ide o dary. Navyše z majetku NBS, ktorá bola zriadená na základe čl. 56 ústavy SR, určite však nie za účelom poskytovania darov. Alebo ide zo strany Jozefa Makúcha ako štatutára NBS, ktorý uvedené zmluvy podpisoval, iba o zvláštnu zastretú formu odplaty za “bezplatné” výhody poskytované zamestnancom a ich príbuzným…Vzhľadom na tieto skutočnosti sa už uvedenými faktami zaoberá kriminálna polícia z KR PZ v Bratislave, ktorá prešetruje, či tu nejde o zastretý právny úkon, naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov – korupcie, porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku resp. naraz oboch.

Národná banka Slovenska sa všeobecne háji pri obvinení z neúčelného, nehospodárneho nakladania s majetkom, ktorý je zverený do správy NBS a jej členom bankovej rady, tým, že vraj ona na tento aspekt nemusí hľadieť, pretože podľa § 4 ods. 1 zákona o NBS “pri nakladaní s vlastným majetkom má NBS postavenie podnikateľa”. Akoby Národnú banku toto ustanovenie zákona akýmsi výkladovým zázrakom zmocňovalo ku neúčelnému a nehospodárnemu vynakladaniu zdrojov NBS a to podľa ľubovôle vysokého manažmentu NBS. Lebo len za odporujúci účelu, na ktorý bola zriadená NBS možno považovať dar na “opravu prasknutého potrubia v suteréne súkromnej firmy Hedak a.s.” a pod.

Členovia bankovej rady NBS (teda aj pán Jozef Makúch) majú pri plnení svojich úloh vyplývajúcich z ich postavenia v zmysle § 7 ods. 5 zákona o NBS dôsledne dbať na záujmy NBS, vyjadrené v jej cieľoch a úlohách daných zákonom (ústavou, zákonom o NBS, Protokolom o štatúte ECB a úlohami ESCB).

Medzi týmito úlohami a cieľmi by ste však márne hľadali úlohu – čo i len podobnú rozdávaniu majetku centrálnej banky fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim v oblasti zdravotníctva, hudby či inej činnosti.

Celá konštrukcia spôsobovania škody Národnej banke (škodou je totiž aj úbytok majetkových hodnôt NBS v dôsledku plnenia úloh v rozpore s cieľmi a úlohami na ktoré bola zriadená) je naoko sofistikovaná ale naozaj len naoko. Guvernér si sám pre seba vydal Rozhodnutie č.87 o rozdávaní darov, zriadil si na to naoko akože poradnú komisiu (najprv z troch svojich podriadených, dnes už demokratickejšie zloženú z piatich), pričom však neopomenul do Rozhodnutia uviesť, že nie je viazaný stanoviskom komisie…Následne si dal v bankovej rade schváliť rozpočtový limit na dary (čo na tom, že toto je určite v rozpore s úlohami NBS a preto ani schválenie Bankovou radou to nemôže zákonne posvätiť) a potom začal “rozpočet” usilovne plniť. Za 5 rokov rozdal formou 740 darovacích zmlúv cca 3,5 milióna Eur. Svojvoľne. Bez zákonnej opory. Nesmierne humorne pôsobí v Zázname o kontrole v NBS (NKÚ 2015), časť kde sa guvernér hrdí, že šetrí – lebo nevyčerpal celý limit z rozpočtu…

Domnievame sa, že osoba ktorá schvaľovala dary, podpisovala za NBS darovacie zmluvy konala na základe vyššie uvedeného zjavne a vedome protiprávne, v rozpore so svojou povinnosťou danou jej § 7 ods. 5 zák. č. 566/92 Zb. zákona o NBS a v rozpore s mandátnou zmluvou, ktoré jej ukladajú postupovať pri výkone funkcie s odbornou starostlivosťou a bezvýnimočne v súlade s úlohami a cielmi NBS.

Na základe zákona č. 211/2000 z.z. sme konečne získali od NBS dva kľúčové materiály osvedčujúce, o tom kto z bankovej rady naplánoval, rozhodol svojim rozhodnutím o rozdávaní darov z majetku NBS na účel, ktorý je v rozpore s úlohami a cieľmi NBS definovanými zákonom o NBS:

• Rozhodnutie guvernéra NBS č.87 zo 7.10.2013 o poskytovaní finančných prostriedkov právnickým a fyzickým osobám

• Štatút komisie pre poskytovanie finančných prostriedkov právnickým a fyzickým osobám Národnou bankou Slovenska

Z uvedených materiálov vyplýva závažná skutočnosť, že guvernér NBS už pri plánovaní rozdávania darov FO a PO vedel, že účel týchto darov nie je možné subsumovať pod úlohy a ciele NBS daných zákonom o NBS a ESCB, pretože naplánoval rozdávanie darov na tzv. verejnoprospešné služby:

“za účelom podpory financovania verejnoprospešných služieb – vedu, vzdelanie, kultúru, školstvo, ochranu mládeže ako i na sociálne, zdravotnícke, ekologické, humanitárne, charitatívne účely, ktoré sú v prospech verejnosti…”

V Rozhodnutí guvernéra č.87 nie je ani náhodou žiadna zmienka o zákonných úlohách a cieľoch NBS, kvôli ktorým bola NBS založená.

Za riekou Morava sídliaca sesterská Česká národná banka (ČNB) v roku 2015 poskytla celkom 16 darov v objeme 9 677 500 Kč, z toho 8 darov Polícii ČR (celkom 9 317 500 Kč), v roku 2016 25 darov v objeme 6 115 226 Kč z toho pre Políciu ČR 19 darov za 5 858 677 Kč.. Okrem toho dala skromných 260 tis. Kč (t.j. cca 9 tis. €) na zabezpečenia vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti…V závere svojej odpovede ku našim otázkam ohľadom poskytovania darov z jej strany ČNB explicitne uviedla:

“Pri poskytování darů se Česká národní banka řídí uvedenými zákonnými povinnostmi a okruh obdarovaných a předmět darování stanovuje tak, aby byl v souladu s plněním zákonných cílů a úkolů České národní banky, které jsou stanoveny v § 2 zákona o ČNB.”

Pripomíname, že ČNB pôsobí ako banka Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) rovnako ako NBS a ich postavenie ako centrálnych bánk svojej krajiny je identické.

Už na prvý pohľad je však vidno priepastný rozdiel v rešpekte ku zákonu zo strany ČNB a zo strany guvernéra NBS konkrétne najmä pri správe majetku, ktorý týmto bankám bolmzverený ústavným zákonom o delení majetku česko-slovenskej federácie č. 541/92 Zb.

Presne pred rokom sa na schôdzi pléna NR SR spýtal poslanec Eugen Jurzyca pána guvernéra:

“A potom dnes ráno som dostal tip na ďalšiu otázku, tak ju tlmočím. Ten dôvod, že som sa ho neopýtal včera, je ten, že som ten tip dostal až dnes. Je to otázka, ktorá sa týka prideľovania grantov, ktorého systém bol v minulosti kritizovaný mimovládnou organizáciou Transparency International, tak sa chcem opýtam, či od tých čias sa niečo zmenilo v tomto systéme.”

K nemu sa pridal faktickou poznámkou poslanec Peter Štarchoň :

“Ja by som reagoval na pána poslanca Jurzycu predovšetkým v tom, … Plus sa môžeme pýtať aj detailnejšie, aká je štruktúra poskytovania jednotlivých darov, pretože Národná banka Slovenska naozaj z hľadiska financovania, alebo teda prispievania na rôzne projekty, myslím si, že je veľmi aktívna, o čom svedčí množstvo darovacích zmlúv. Možno by bolo za zváženie porozmýšľať aj nad prehľadom alebo doplnením danej správy. .. rozšíriť danú správu v kontexte spoločenskej zodpovednosti a predovšetkým, ak hovoríme aj o rozširovaní zbierkového fondu, o poskytovanie darov, za ktoré zodpovedá v tomto prípade NBS-ka.”

Úžasná bola však najmä odpoveď pána Makúcha:

“Pokiaľ ide o prideľovanie grantov. Prideľovanie grantov Národná banka nemá v takom veľkom rozsahu, ako tuná by sa mohlo zdať, sú to v porovnaní s grantami niektorých podnikov, ako hovorím, že podobne naozaj desatiny, desatiny tých kvót. Rozpočet máme na tento rok tuším 200-tisíc eur na všetky tieto programy.

Pokiaľ ide o spôsob, akým to je. Tak všetky žiadosti, ktoré prídu do banky, posudzuje komisia, ktorá bola na to zriadená v súlade s internými pravidlami, a na základe odporúčania komisie potom rozdeľujem (pozn. red.: správne “rozhodujem”) o pridelení jednotlivých grantov ja.”

Dúfajme, že páni poslanci pri otázkach na pána guvernéra trošku pritvrdia, lebo si ich slová zjavne neberie k srdcu nejako vážne.

Je najvyšší čas, aby do tejto hry na novodobého rímskeho cisára či nebodaj Krézusa vstúpil aj orgán na to povolaný – Najvyšší kontrolný úrad, ktorý je zo zákona poverený aj kontrolou nad NBS z hľadiska účelnosti a hospodárnosti narábania s majetkom NBS. Pokiaľ vieme NKÚ sa týmto už vážne zaoberá.

Ale nielen NKÚ šetrí poskytovanie darov zo strany NBS, podnet na preverenie či tu nejde aj o spáchanie niektorého z trestných činov (§§ 237, 238 Tr.Zák.) dostala aj Generálna prokuratúra.

A oba orgány by mali konať čo najskôr, veď pred pánom Makúchom sú ešte dlhé tri roky na mieste guvernéra a pre “obdarovaných” sa tak môže rysovať ďaľších cca 444 darov v sume aspoň 2,1 milióna Eur a to všetko ku škode na majetku NBS, ktorý bol členom Bankovej rady zverený nie ako ich vlastný ale cudzí, o ktorý sa majú len starať ako o vlastný, na čo sa však akosi zabudlo.