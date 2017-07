ÚRSO znižuje výkupné ceny elektriny vyrobenej nielen z obnoviteľných zdrojov energie

BRATISLAVA 17. júla (WebNoviny.sk) – Výkupné ceny elektriny vyrobenej prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energií (OZE) alebo vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET) sa budú meniť.

„Dôvodom sú zmeny investičných nákladov a prevádzkových nákladov jednotlivých typov technológií výroby elektriny,“ uviedol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vo svojom návrhu novely vyhlášky, ktorou sa ustanovuje regulácia v elektroenergetike.

Nové výkupné ceny sa budú týkať energetických zariadení uvedených do prevádzky od začiatku budúceho roka.

Pri malých vodných elektrárňach regulačný úrad veľké zmeny výkupných cien elektriny nepripravil. Ceny vykúpenej elektriny sa tak budú od nového roka pohybovať na úrovni od 98 do 111 eur za megawatthodinu.

S miernymi zmenami vo výkupných cenách zelenej elektriny musia počítať aj investori, ktorí ju chcú vyrábať zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia do 30 kilowattov, ktoré sú umiestnené na strešnej konštrukcii alebo na obvodom plášti jednej budovy.

Elektrina vyrobená v takejto slnečnej elektrárni bude po novom podporená sumou 85 eur, pričom v súčasnosti je to na úrovni zhruba 89 eur za megawatthodinu.

Výkupné ceny elektriny sa znížia

Na zníženie výkupných cien elektriny sa musia pripraviť aj investori, ktorým by sa podarilo na Slovensku postaviť veternú či geotermálnu elektráreň. Pri veternej elektrárni sa znižuje výkupná cena zo 62 eur na 44 eur za megawatthodinu a pri geotermálnej zo 155 eur na 109 eur.

Podobne na tom budú aj energetické zdroje vyrábajúce elektrinu prostredníctvom spaľovania cielenej pestovanej biomasy či obilnej slamy alebo biokvapaliny. Pri týchto zdrojoch by sa mala podľa navrhovanej vyhlášky znížiť výkupná cena elektriny zo súčasných 107 až 92 eur na 83 až 70 eur za megawatthodinu.

Nová vyhláška sa dotkne aj výroby elektriny zo skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd, kde cena klesne zo 70 eur na 58 eur za megawatthodinu.

Klesne i podpora výrobcov energií KVET

Zmeny v cenovej regulácii sa dotknú aj výrobcov energií prostredníctvom KVET-u. Investori, ktorí postavia vysokoúčinný kombinovaný zdroj so spaľovacou turbínou s kombinovaným cyklom od nového roka dostanú za megawatthodinu vyrobenej elektriny 72 eur, pričom v súčasnosti to je necelých 75 eur.

Ak bude mať KVET spaľovací motor s palivom na zemný plyn klesne výkupná cena elektriny z približne 80 eur na 70 eur za megawatthodinu. Elektrina z katalyticky spracovaného odpadu bude po novom podporená sumou niečo vyše 90 eur. Podpora takto vyrobenej elektriny tak klesne o necelých 10 eur za megawatthodinu.

Novela vyhlášky taktiež upravuje spôsob výpočtu povoleného zisku pre regulované subjekty za výkon regulovaných činností, upravuje výpočet povolených výnosov za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny, výpočet rezervovanej kapacity, na ktorú sa vzťahuje platba za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny a spôsob účtovania poplatkov za prenos, ako aj doplnenie nových taríf do distribúcie elektriny a spôsob výpočtu cien pre dodávku elektriny v týchto tarifách.