US Open (2. kolo – dvojhra mužov): Výsledky štvrtkových zápasov

NEW YORK 30. augusta (WebNoviny.sk) – Výsledky štvrtkových stretnutí 2. kola dvojhry mužov na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku):

US Open – Dvojhra mužov – 2. kolo

výsledky štvrtkových zápasov

Michail Kukuškin (Kaz.) – Čchung Hje-on (Kór. rep.-23) 7:6 (5), 6:2, 6:3

zostávajúci štvrtkový program

Fabio Fognini (Tal.-14) – John Millman (Aus.)

Benoit Paire (Fr.) – Roger Federer (Švaj.-2)

Nicolas Mahut (Fr.) – Alexander Zverev (Nem.-4)

Novak Djokovič (Srb.-6) – Tennys Sandgren (USA)

Marin Čilič (Chor.-7) – Hubert Hurkacz (Poľ.)

Robin Haase (Hol.) – David Goffin (Belg.-10)

Joao Sousa (Portug.) – Pablo Carreno-Busta (Šp.-12)

Diego Schwartzman (Arg.-13) – Jaume Munar (Šp.)

Lucas Pouille (Fr.-17) – Marcos Baghdatis (Cyp.)

Gael Monfils (Fr.) – Kei Nišikori (Jap.-21)

Laslo Djere (Srb.) – Richard Gasquet (Fr.-26)

Nick Kyrgios (Aus.-30) – Pierre-Hugues Herbert (Fr.)

Julien Benneteau (Fr.) – Jan-Lennard Struff (Nem.)

Matthew Ebden (Aus.) – Philipp Kohlschreiber (Nem.)

Alex de Minaur (Aus.) – Frances Tiafoe (USA)