US Open (2. kolo – dvojhra žien): Výsledky štvrtkových zápasov

NEW YORK 30. augusta (WebNoviny.sk) – Výsledky štvrtkových stretnutí 2. kola dvojhry žien na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku):

US Open – Dvojhra žien – 2. kolo

výsledky štvrtkových zápasov

Dominika Cibulková (SR-29) – Chsieh Su-wej (Taiw.) 7:6 (3), 4:6, 6:4 za 202 minút

Angelique Kerberová (Nem.-4) – Johanna Larssonová (Švéd.) 6:2, 5:7, 6:4

Petra Kvitová (ČR-5) – Wang Ja-fan (Čína) 7:5, 6:3

Alexandra Sasnovičová (Biel.) – Daria Kasatkinová (Rus.-11) 6:2, 7:6 (3)

Naomi Osaková (Jap.-20) – Julia Glušková (Izr.) 6:2, 6:0

Arina Sobolenková (Biel.-26) – Vera Zvonarevová (Rus.) 6:3, 7:6 (7)

zostávajúci štvrtkový program

Lesia Curenková (Ukr.) – Caroline Wozniacka (Dán.-2)

Caroline Garciová (Fr.-6) – Mónica Puigová (Portor.)

Taylor Townsendová (USA) – Jelena Ostapenková (Lot.-10)

Kiki Bertensová (Hol.-13) – Francesca Di Lorenzová (USA)

Madison Keysová (USA-14) – Bernarda Perová (USA)

Maria Šarapovová (Rus.-22) – Sorana Cirsteová (Rum.)

Kristina Mladenovicová (Fr.) – Carla Suárezová-Navarrová (Šp.-30)

Eugenie Bouchardová (Kan.) – Markéta Vondroušová (ČR)

Aleksandra Kruničová (Srb.) – Kirsten Flipkensová (Belg.)

Kateřina Siniaková (ČR) – Ajla Tomljanovičová (Aus.)