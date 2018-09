US Open (3. kolo – dvojhra mužov): Výsledky sobotňajších zápasov

NEW YORK 1. septembra (WebNoviny.sk) – Výsledok sobotňajšieho stretnutia 3. kola dvojhry mužov na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku):

US Open – Dvojhra mužov – 3.kolo

výsledky sobotňajších stretnutí

John Millman (Aus.) – Michail Kukuškin (Kaz.) 6:4, 4:6, 6:1, 6:3

Zostávajúci sobotňajší program 3. kola dvojhry mužov:

Nick Kyrgios (Aus.-30) – Roger Federer (Švaj.-2)

Philipp Kohlschreiber (Nem.) – Alexander Zverev (Nem.-4)

Novak Djokovič (Srb.-6) – Richard Gasquet (Fr.-26)

Marin Čilič (Chor.-7) – Alex de Minaur (Aus.)

Jan-Lennard Struff (Nem.) – David Goffin (Belg.-10)

Diego Schwartzman (Arg.-13) – Kei Nišikori (Jap.-21)

Lucas Pouille (Fr.-17) – Joao Sousa (Portug.)