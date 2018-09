US Open (3. kolo – dvojhra žien): Výsledky sobotňajších zápasov

NEW YORK 1. septembra (WebNoviny.sk) – Výsledky sobotňajších stretnutí 3. kola dvojhry žien na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku):

US OPEN – DVOJHRA ŽIEN – 3. kolo:

výsledky sobotňajších zápasov

Madison Keysová (USA-14) – Aleksandra Kruničová (Srb.) 4:6, 6:1, 6:2

Markéta Vondroušová (ČR) – Kiki Bertensová (Hol.-13) 7:6 (4), 2:6, 7:6 (1)

Zostávajúci sobotňajší program 3. kola dvojhry žien:

Dominika Cibulková (SR-29) – Angelique Kerberová (Nem.-4)

Petra Kvitová (ČR-5) – Arina Sobolenková (Biel.-26)

Caroline Garciová (Fr.-6) – Carla Suárezová-Navarrová (Šp.-30)

Maria Šarapovová (Rus.-22) – Jelena Ostapenková (Lot.-10)

Naomi Osaková (Jap.-20) – Alexandra Sasnovičová (Biel.)

Kateřina Siniaková (ČR) – Lesia Curenková (Ukr.)