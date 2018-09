US Open (dvojhra žien – osemfinále): Výsledky pondelňajších zápasov

NEW YORK 3. septembra (WebNoviny.sk) – Výsledky pondelňajších stretnutí osemfinále dvojhry žien na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku):

US Open – Dvojhra žien – osemfinále Madison Keysová (USA-14) – Dominika Cibulková (SR-29) 6:1, 6:3 za 75 minút

Naomi Osaková (Jap.-20) – Arina Sobolenková (Biel.-26) 6:3, 2:6, 6:4 Zostávajúci pondelňajší program osemfinále dvojhry žien:

Carla Suárezová-Navarrová (Šp.-30) – Maria Šarapovová (Rus.-22)

Markéta Vondroušová (ČR) – Lesia Curenková (Ukr.)