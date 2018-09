NEW YORK 5. septembra (WebNoviny.sk) – Výsledky utorňajších stretnutí štvrťfinále dvojhry žien na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku).

US Open – dvojhra žien – štvrťfinále výsledky utorňajších zápasov Serena Williamsová (USA-17) – Karolína Plíšková (ČR-8) 6:4, 6:3

Anastasija Sevastovová (Lot.-19) – Sloane Stephensová (USA-3) 6:2, 6:3