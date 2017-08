US Open: Pondelkové výsledky 1. kola dvojhry mužov

aktualizované 28. augusta 21:30

NEW YORK 28. augusta (WebNoviny.sk) – Výsledky pondelňajších stretnutí 1. kola dvojhry mužov na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku (28. augusta – 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II):

US OPEN – DVOJHRA MUŽOV

1. KOLO

Benoit Paire (Fr.) – Lukáš Lacko (SR) 6:3, 6:2, 7:6 (5)

Michail Kukuškin (Kaz.) – David Ferrer (Šp.-21) 4:6, 6:3, 6:2, 6:1

Diego Schwartzman (Arg.-29) – Carlos Berlocq (Arg.) 6:2, 6:1, 6:3

Čchung Hje-on (Kór. rep.) – Horacio Zeballos (Arg.) 3:6, 7:6 (8), 6:4, 6:3

Pablo Carreno-Busta (Šp.-12) – Evan King (USA) 6:3, 6:2, 7:6 (5)

Kevin Anderson (JAR-28) – Juan Cruz Aragone (USA) 6:3, 6:3, 6:1

Kyle Edmund (V. Brit.) – Robin Haase (Hol.-32) 6:3, 7:5, 6:3

Jevgenij Donskoj (Rus.) – Andreas Haider-Maurer (Rak.) 7:6 (3), 5:1 – skreč, Haider-Maurer odstúpil

Steve Johnson (USA) – Nicolás Almagro (Šp.) 6:4, 7:6 (2), 7:6 (5)

Florian Mayer (Nem.) – Rogério Dutra Silva (Braz.) 7:5, 0:6, 6:3, 6:4

Cameron Norrie (V. Brit.) – Dmitrij Tursunov (Rus.) 7:6 (7), 6:1 – skreč, Tursunov odstúpil

Zostávajúci pondelňajší program 1. kola dvojhry mužov:

Darian King (Barb.) – Alexander Zverev (Nem.-4)

Tennys Sandgren (USA) – Marin Čilič (Chor.-5)

Jo-Wilfried Tsonga (Fr.-8) – Marius Copil (Rum.)

Pierre-Hugues Herbert (Fr.) – John Isner (USA-10)

Jack Sock (USA-13) – Jordan Thompson (Aus.)

Lucas Pouille (Fr.-16) – Ruben Bemelmans (Belg.)

Sam Querrey (USA-17) – Gilles Simon (Fr.)

Bernard Tomic (Aus.) – Gilles Muller (Lux.-19)

Albert Ramos-Viňolas (Šp.-20) – Denis Istomin (Uzb.)

Mischa Zverev (Nem.-23) – Thai-Son Kwiatkowski (USA)

Lu Jen-chsun (Taiw.) – Karen Chačanov (Rus.-25)

Radu Albot (Mold.) – Ernesto Escobedo (USA)

Jared Donaldson (USA) – Nikoloz Basilašvili (Gruz.)

Christopher Eubanks (USA) – Dudi Sela (Izr.)

Márton Fucsovics (Maď.) – Nicolas Mahut (Fr.)

Alessandro Giannessi (Tal.) – Ernests Gulbis (Lot.)

Thanasi Kokkinakis (Aus.) – Janko Tipsarevič (Srb.)

John-Patrick Smith (Aus.) – Thomas Fabbiano (Tal.)

Denis Shapovalov (Kan.) – Daniil Medvedev (Rus.)

Joao Sousa (Portug.) – Paolo Lorenzi (Tal.)

Jiří Veselý (ČR) – Borna Čorič (Chor.)