USA budú znižovať emisie aj po odstúpení od dohody, šéf diplomacie vidí vynikajúce výsledky

WASHINGTON 2. júna (WebNoviny.sk) – Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson vyhlásil, že je presvedčený, že Spojené štáty budú znižovať emisie skleníkových plynov napriek odstúpeniu od parížskej klimatickej dohody.

Ide o prvé verejné vyjadrenie Tillersona k rozhodnutiu prezidenta Donalda Trumpa – minister zároveň Trumpa vyzval, aby od parížskej dohody neodstupoval.

Tillerson zľahčil dôležitosť Trumpovho rozhodnutia nedodržiavať celosvetovú klimatickú dohodu. A na stretnutí so šéfom brazílskej diplomacie Aloysiom Nunesom Ferreirom povedal, že je to “politické rozhodnutie”, a vyjadril nádej, že “ľudia to budú mať na pamäti”.

Minister vyhlásil, že USA majú “vynikajúce výsledky” v znižovaní emisií skleníkových plynov. Dodal, že Spojené štáty môžu byť na to hrdé. Tillerson pripomenul, že k tomuto obmedzovaniu skleníkových plynov dochádzalo už pred tým, ako začala parížska dohoda platiť.