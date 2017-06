Aktualizované: USA odstupujú od klimatickej dohody, svetoví lídri Trumpa neprehovorili

aktualizované 1. júna 22:38

WASHINGTON 1. júna (WebNoviny.sk) – Spojené štáty odstúpia od parížskej dohody o klíme, vyhlásil vo štvrtok v Ružovej záhrade Bieleho domu americký prezident Donald Trump.

“V záujme naplniť moju svätú povinnosť ochraňovať Ameriku a jej občanov, Spojené štáty odstúpia od parížskej klimatickej dohody. Začnú ale rokovania buď o obnovení parížskej dohody, alebo o celkom novej zmluve, a to za podmienok, ktoré budú férové voči Spojeným štátom, ich podnikom, pracovníkom, obyvateľom a daňovým poplatníkom,” vyhlásil Trump.

“Takže odstupujeme. Ale začneme znova rokovať, a uvidíme, či budeme vedieť dosiahnuť dohodu, ktorá je férová. Ak toho budeme schopní, výborne. Ak nie, tiež dobre,” uviedol americký prezident.

Neľútostné ekonomické obmedzenia

Parížska dohoda o klimatickej zmene je podľa Trumpa príkladom toho, keď “Washington pristupuje k dohode, ktorá znevýhodňuje Spojené štáty na úkor iných“. “Nielenže táto zmluva vystavuje našich občanov neľútostným ekonomickým obmedzeniam, ale nezhoduje sa ani s našimi ideálmi,” vyhlásil Trump.

“Ako niekto, komu veľmi záleží na životnom prostredí – a mne na ňom záleží – nemôžem s čistým svedomím podporovať zmluvu, ktorá trestá Spojené štáty. Čo je presne to, čo táto zmluva robí,” povedal Trump na tlačovej konferencii, ktorú naživo prenášali všetky veľké svetové spravodajské televízie.

Masívne prerozdeľovanie bohatstva USA

Americký prezident tvrdí, že parížska dohoda by pripravila Spojené štáty o nesmierne množstvo pracovných miest. “A to nie je to, čo my potrebujeme,” vyhlásil.

Dohoda podľa neho neprimerane zvýhodňuje Čínu a Indiu na úkor Spojených štátov. “Zmluva znamená masívne prerozdeľovanie bohatstva Spojených štátov smerom k iným krajinám,” tvrdí americký prezident.