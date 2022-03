USA varovali Peking pred poskytnutím „záchranného lana“ Putinovmu režimu, Čína špekulácie o podpore odmieta

Čína poprela informácie o tom, že ju Rusko požiadalo o ekonomickú pomoc a dodávky vojenského materiálu. Ako referuje spravodajský web CNN, v pondelok na tlačovej konferencii to povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien.

USA eskalujú napätie

Dvaja americkí predstavitelia v nedeľu pre CNN uviedli, že Rusko požiadalo Čínu o ekonomickú pomoc a vojenskú podporu vrátane bezpilotných lietadiel, ktoré by mohlo použiť na Ukrajine. Čao Li-ťien však tvrdí, že USA „šíria dezinformácie“.

„V ostatnom čase sa zo strany USA šírili dezinformácie proti Číne o ukrajinskej otázke so zlovestnými úmyslami. Postoj Číny k otázke Ukrajiny je konzistentný a jasný. My hráme konštruktívnu úlohu pri presadzovaní mierových rozhovorov. Je nevyhnutné, aby sa všetky strany správali zdržanlivo a ochladzovali napätie, namiesto prilievania oleja do ohňa. Je dôležité presadzovať diplomatické riešenie, a nie ďalšiu eskaláciu situácie,“ povedal Čao Li-ťien.

Záchranné lano pre Rusko

Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan sa v pondelok stretne s čínskym náprotivkom Jang Ťie-čch‘ v talianskom Ríme.

Sullivan povedal, že USA dali Pekingu jasne najavo, že „rozsiahle“ snahy poskytnúť Kremľu riešenie amerických sankcií budú mať „absolútne dôsledky“. „Nedovolíme, aby to pokračovalo a nedovolíme, aby existovalo záchranné lano pre Rusko pred týmito ekonomickými sankciami z ktorejkoľvek krajiny kdekoľvek na svete,“ povedal.

Čína pred niekoľkými dňami označila Rusko za strategického partnera a vypuknutie vojny na Ukrajine pripisuje Západu. Napriek tomu však uplynulý štvrtok Peking nepriamo v menšom podporil západné sankcie voči Rusku, keď uvoľnil vládnu kontrolu výmenného kurzu ruskej meny, aby dovolil hodnote rubľa voči čínskemu jüanu oslabovať rýchlejšie.

To by pre Čínu znamenalo, že by vďaka slabému rubľu mohla z Ruska nakupovať za omnoho výhodnejšie ceny.