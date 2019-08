USA po prvý raz otestovali zakázaný druh rakety, preletela 500 kilometrov a presne zasiahla cieľ

Americká armáda otestovala druh rakety, ktorý viac ako 30 rokov zakazovala nedávno zrušená kľúčová zmluva medzi Spojenými štátmi a Ruskom.

Vyzbrojená konvenčnou hlavicou

V pondelok to oznámil Pentagon s tým, že test uskutočnili v nedeľu v Kalifornii. Upravenú pozemnú verziu riadenej strely Tomahawk s plochou dráhou letu odpálili z ostrova San Nicolas, pričom potom, ako preletela viac ako 500 kilometrov, presne zasiahla svoj cieľ. Raketa bola vyzbrojená konvenčnou, nie jadrovou, hlavicou.

Už v marci predstavitelia z oblasti obrany informovali, že by spomínaná raketa mohla mať dolet zhruba tisíc kilometrov a že by ju mohli nasadiť do 18 mesiacov.

Raketa by porušila Zmluvu o jadrových zbraniach stredného doletu (INF) z roku 1987, ktorá zakazovala všetky rakety s doletom od 500 do 5 500 kilometrov. Spojené štáty a Rusko od zmluvy odstúpili 2. augusta, pričom obe strany sa navzájom obviňovali z jej porušenia.

Obnovená súťaž v zbrojení

Okrem pozemnej varianty riadenej strely Tomahawk plánuje Pentagon začať s testovaním balistickej rakety s doletom od 3 000 do 4 000 kilometrov. Testovanie druhej menovanej pravdepodobne začne pred koncom tohto roka. Obe strely by nemali byť jadrové.

Ako pripomína agentúra AP, nedeľňajší test zaznamenal obnovenie súťaže v zbrojení, ktorá by podľa niektorých analytikov mohla zvýšiť napätie medzi USA a Ruskom.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že sa naďalej zaujíma o užitočnú kontrolu zbraní, spochybňuje však ochotu Moskvy dodržiavať zmluvné záväzky.