USA posielajú Putinovi drsný odkaz. Rusko bude čeliť odpovedi zo strany NATO, ak nejaký útok prekročí hranice člena aliancie

Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan povedal, že Rusko bude čeliť odpovedi zo strany NATO, ak nejaký z jeho útokov prekročí hranice a zasiahne členov bezpečnostnej aliancie. Ruské rakety v nedeľu zasiahli vojenskú výcvikovú základňu v blízkosti ukrajinskej hranice s Poľskom, ktoré je členom NATO.

Pre televíznu stanicu CBS Sullivan povedal, že prezident Joe Biden „opakovane dal jasne najavo, že USA budú spolupracovať so spojencami na obrane každého centimetra územia NATO a to znamená každého centimetra“. Sullivan konštatoval, že vojenský útok na územie NATO by spôsobil aktiváciu článku 5. Ten vyžaduje, aby ostatné krajiny NATO prišli na obranu napadnutej krajiny.

„V reakcii by sme použili úplnú silu aliancie NATO,“ uviedol Sullivan. Vyhlásil pritom, že NATO odpovie aj v prípade, ak by výstrel z Ruska, ktorý by zasiahol územie aliancie, bol náhodný.