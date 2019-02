USA pošlú ďalšiu humanitárnu pomoc k venezuelskej hranici a chcú, aby sa Maduro vzdal moci

CARACAS 15. februára (WebNoviny.sk) – Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vyšle ďalšiu veľkú zásielku humanitárnej pomoci do Kolumbie k hranici s Venezuelou.

Dovezie ju tam lietadlo americkej armády, čím chce vláda zatlačiť na venezuelského prezidenta Nicolása Madura, aby sa vzdal moci. Uvádza sa to v uniknutom e-maili amerického ministerstva zahraničia adresovaného Kongresu, ktorý agentúre Associated Press poskytol nemenovaný kongresový poradca.

Do hraničného mesta Cúcuta začne v sobotu prúdiť 250 ton núdzových zásob. V meste sú už pritom uskladnené tony humanitárnej pomoci z USA a čaká sa, kým ich do Venezuely budú môcť odviezť. Maduro však humanitárnu pomoc nechce do krajiny vpustiť.

Americká armáda už dlho podporuje civilné misie humanitárnej pomoci po celom svete. Toto bude po prvý raz, čo bude asistovať pri vyslaní pomoci do Venezuely.