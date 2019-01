USA požiadali Bezpečnostnú radu o stretnutie o Venezuele, kde prediskutujú politickú situáciu

CARACAS 24. januára (WebNoviny.sk) – Americký minister zahraničia Mike Pompeo požiadal Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov (BR OSN) o prediskutovanie politickej situácie vo Venezuele počas dôsledných konzultácií, ktoré by sa mali uskutočniť v sobotu ráno.

Medzinárodný mier

Novinárom to vo štvrtok v sídle OSN v New Yorku povedal juhoafrický veľvyslanec pri OSN Jerry Matjila. Podľa neho by rada mohla prediskutovať, či situácia v juhoamerickej krajine predstavuje riziko pre medzinárodný mier a bezpečnosť.

Dianie vo Venezuele nie je na programe Bezpečnostnej rady a USA potrebuje podporu najmenej deviatich z 15 štátov v rade, aby sa mohla konať schôdza, pripomína agentúra AP. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia sa už predtým pre novinárov vyjadril, že takéto stretnutie nie je potrebné.

Dočasný prezident

Prezident USA Donald Trump v stredu uznal predsedu venezuelského Národného zhromaždenia Juana Guaidóa za dočasného prezidenta. V reakcii na to venezuelský prezident Nicolás Maduro vyzval všetkých amerických diplomatov, aby do 72 opustili krajinu. Pompeo diplomatom povedal, aby zostali, pretože Spojené štáty neuznávajú Madura.

Matjila sa vyjadril, že Juhoafrická republika stále uznáva Madurovu vládu. Diplomat nazval situáciu vo Venezuele „veľmi delikátnou“ a vyzval Venezuelčanov, aby „si spoločne sadli a diskutovali, aby zistili, čo môžu urobiť“.