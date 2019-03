USA testujú v Európe novú stratégiu rýchleho nasadenia, stovky vojakov pricestovali do Berlína

BERLÍN 21. marca (WebNoviny.sk) – Viac ako 300 vojakov pricestovalo do Nemecka zo svojej základne v Texase v prvom teste novej americkej stratégie na rýchle nasadenie amerických jednotiek v Európe, s cieľom posilniť odstrašujúci prostriedok NATO proti prípadnej ruskej agresii.

Vojaci z 2. obrneného brigádneho bojového tímu z 1. obrnenej divízie so sídlom v americkom Fort Bliss boli poslednou skupinou z 1500 vojakov, ktorí tento týždeň prileteli do Berlína a pokračujú do Poľska na spoločné cvičenie s poľskými kolegami.

Vojaci pristáli na berlínskom letisku Tegel vo štvrtok, pričom rozkaz na premiestnenie sa dostali asi iba pred týždňom. Tanky Abrams, bojové vozidlá Bradley a inú výstroj, ktorú použijú na mieste, si zabezpečili z vopred pripravenej lokality v Holandsku.