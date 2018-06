USA vraj majú Severnú Kóreu v správnej pozícii, Kim za Trumpom prišiel prosíkajúc na kolenách

JERUZALEM 6. júna (WebNoviny.sk) – Po tom, ako Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) začala začiatkom mája po krátkom období pokoja opäť slovne útočiť na Spojené štáty, nemala administratíva prezidenta Donalda Trumpa inú možnosť, ako oznámiť zrušenie nadchádzajúceho summitu s KĽDR.

Na ekonomickej konferencii v izraelskom Tel Avive to v stredu vyhlásil Trumpov právny zástupca a bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani. Trumpov krok navyše podľa neho priniesol nečakane dobré výsledky: „Kim Čong-un sa vrátil naspäť po kolenách a prosíkal nás (o to, aby sa summit uskutočnil – pozn. SITA), čo je presne tá pozícia, v ktorej ho chceme mať,“ povedal Giuliani.

Summit medzi Trumpom a Kimom sa nakoniec uskutoční podľa pôvodného plánu, teda 12. júna v Singapure. Po ostrých vyjadreniach zo strany KĽDR na adresu USA a Južnej Kórey však Trump koncom mája summit dočasne odvolal.

Severokórejský režim v reakcii na to takmer okamžite otočil a ostré slová nahradil opäť prívetivými vyhláseniami. Trump neskôr priznal, že odvolanie summitu bolo súčasťou premyslenej taktiky. „Všetci hrajú hry,“ povedal.