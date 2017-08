Usain Bolt dal zbohom všetkému a takmer plakal pri rozlúčke s kariérou

LONDÝN 14. augusta (WebNoviny.sk) – Je koniec. Definitívny koniec. Fenomenálny jamajský šprintér Usain Bolt, osemnásobný olympijský víťaz, sa už v súťažnej dráhe neobjaví. Tridsaťročný rodák z mestečka Sherwood Content vyhlásil, že “dal zbohom všetkému” a “takmer plakal” pri rozlúčke s kariérou, ktorá prišla na majstrovstvách sveta v atletike v Londýne.

“Je to naozaj smutné, že musím odísť teraz,” povedal Jamajčan po tom, ako dokončil čestné kolo na London Stadium na záverečnom ceremoniáli svetového šampionátu v nedeľu večer. “Rozlúčil som sa s fanúšikmi a lúčim sa aj s mojimi podujatiami, ktorým som posledné roky dominoval. Boli pre mňa všetkým,” dodal.

Štafetu nedokončil

Keď sa ho spýtali, či by zvažoval súťažný návrat, odpovedal: “Videl som veľa ľudí, ktorí ukončili kariéru a potom sa vrátili. Bolo to však len horšie, alebo zahanbili sami seba. Nebudem jedným z nich.”

Vo svojich predposledných pretekoch na sto metrov bral iba bronz a štafetu na 4×100 metrov pre zranenie nedokončil. “Snažil som sa po pretekoch čo najskôr dostať k lekárom a nohu rýchlo vyšetriť. Chvíľu som bol ešte hore a písal si s ľuďmi, ktorí sa zaujímali o to, čo sa mi stalo,” pokračoval Bolt, ktorý poskytol aj pohľad na to, čo sa dialo pred samotným finále štafety.

“Bolo to nezvyčajné. Vedel som, že musím zostať zohriaty. Dostali sme sa do druhej čakacej miestnosti, kde to bolo ešte fajn. Potom nás vzali von, kde sme sa mali pripravovať na beh. Čakali sme tam 10 až 15 minút. Načo nás poslali von, keď sme tam mali stáť? Organizátori sa rozhodli uprednostniť medailový ceremoniál. Čo som mal robiť? Sme športovci, ktorí musia dodržiavať pravidlá.”

Bude slobodný

“Pre mňa, myslím si, jeden šampionát nezmení na tom, čo som robil. Spomínam si, ako mi niekto po prehre na 100 metrov, povedal: Usain, nerob si starosti. Muhammad Ali tiež prehral svoj posledný zápas, tak sa tým nestresuj.”

Veľký atletický šampión ešte dodal: “Dokazoval som si to rok čo rok, počas celej kariéry. Rozlúčil som sa so všetkým. Takmer som plakal. Bol som k tomu blízko, ale neprišlo to.”

A čo čaká na atletického hrdinu teraz? “Teším sa na to, že budem slobodný. Celý môj život sa odohrával na atletickom ovále od čias, keď som mal 10 rokov. Všetko čo poznám, je bežecká dráha. Potrebujem trochu zábavy a relaxu.”