Usain Bolt odohrá svoj prvý zápas za Central Coast Mariners

GOSFORD 28. augusta (WebNoviny.sk) – Niekdajší najlepší svetový šprintér Usain Bolt odohrá svoj prvý zápas za austrálsky futbalový klub Central Coast Mariners. Tridsaťdvaročný Jamajčan nastúpi za Mariners v piatkovom priateľskom stretnutí proti tímu zloženému z tamojších amatérskych futbalistov.

Držiteľ svetových rekordov v behu na 100 a 200 m je v austrálskom tíme na skúške. „Určite budem nervózny. Očakávam, že urobím nejaké chyby, ale tiež očakávam, že tam prídem, vydám zo seba všetko a budem na seba hrdý. Viem, že neodohrám perfektný zápas,“ priznal Bolt.

Skúšobný angažmán Bolta v tíme z austrálskej A-League má aj svojich kritikov. Podľa nemeckého trénera Adelaide United Marca Kurza je otázne, či je príchod niekdajšieho najlepšieho svetového šprintéra do najvyššej austrálskej súťaže dobrý nápad.

Kluby z A-League by sa podľa Kurza mali zameriavať skôr na rozvoj domácich mladých talentov. „Ak chcete zlepšiť kvalitu ligy, musíte do nej priniesť kvalitu. Usain Bolt musí preukázať, že je lepší než ostatní hráči, ktorí sú tu. Ak je to iba ťah na prilákanie viac fanúšikov na štadión, nie je to podľa mňa správne. Myslím si, že cieľom ligy by mal byť rozvoj mladých Austrálčanov a nie príchod šprintéra ako je Bolt,“ uviedol Kurz.