Úsek diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1 bude čiastočne uzavretý, prebehne údržba vozovky

BRATISLAVA 14. septembra (WebNoviny.sk) – Diaľnica na úseku medzi Trenčínom a Nemšovou bude od piatku 15. septembra pre údržbu vozovky čiastočne uzavretá.

Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová, údržba diaľnice bude v pravom jazdnom páse v smere do Žiliny na 129 až 130 kilometri od piatku 15. septembra od 6:00 do štvrtku 21. septembra do 24:00.

Na 135 až 137 kilometri sa začnú práce od soboty 16. septembra od 6:00 a potrvajú do piatku 22. septembra do 14:00. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

NDS ďalej informuje, že bude pokračovať vo výmene mostných záverov na rýchlostnej ceste R1. Preto bude čiastočne uzavretá cesta R1 medzi križovatkami Kováčova a Zvolen – Rákoš na 147 kilometri.

Uzavretý bude ľavý jazdný pás od piatku 15. septembra od 9:00 do 19. októbra do 18:00. Obchádzka cesty nie je potrebná, preto bude doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu.