Ušetrite 50 % cestovného v duchu ekológie! Počas Európskeho týždňa mobility sa odveziete za polovicu

ZSSK ponúka cestujúcim mimoriadne zľavy na cestovanie aj bezplatnú prepravu bicykla.

Význam udržateľnej mobility potvrdila tento rok celosvetová pandémia koronavírusu, keď sa po obmedzení pohybu obyvateľov v ovzduší významne znížila úroveň prachu, hluku a znečistenia spôsobená pravidelnou dopravou. Spolu s uvoľňovaním opatrení však začína narastať aj počet automobilov na cestách. Tohtoročný Európsky týždeň mobility (ETM) preto prichádza v pravý čas.

ETM sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility a vyzvali svojich obyvateľov využívať alternatívne spôsoby prepravy – bicykel, mestskú hromadnú dopravu, vlak, či „pešibus“. Témou ročníka 2020 je „Čistejšia doprava pre všetkých!“, ktorá odráža súčasný problém so škodlivými emisiami a nabáda na dôležitosť ekologického cestovania. ZSSK sa do kampane zapája už od roku 2017 a ani tento nebude výnimkou. Od 16. 9. do 22. 9. 2020 opäť poskytne cestujúcim polovičné cestovné v 2. vozňovej triede a po novom aj bezplatnú prepravu bicykla. Mimoriadne zľavy budú platiť vo vnútroštátnych úsekoch vlakov kategórie Os a REX.

Poznámka : Preprava bicykla je možná bez cestovného lístka, no len do naplnenia kapacity vlaku. Po jej naplnení môže zamestnanec ZSSK s ohľadom na bezpečnosť odmietnuť naloženie ďalšieho bicykla.

Lístok si môžete kúpiť:

v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK,

na tratiach TEŽ a OŽ prostredníctvom SMS predaja ZSSK (SMS číslo 2233),

vo vlaku u sprievodcu,

prostredníctvom internetovej verzie e-shopu ZSSK na zssk.sk – pri nákupe je potrebné zvoliť zľavu „EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY“.

„V uplynulom roku s nami cestovalo 77 miliónov ľudí a spolu sme ušetrili toľko CO2, koľko ročne spotrebujú národné parky Slovenský raj a Malá Fatra dohromady. Železničná doprava stále predstavuje najekologickejšiu alternatívu cestovania. Vymeniť auto za vlak je vždy správnym rozhodnutím a ten rozdiel je z pohľadu produkcie CO2 skutočne markantný. Preto je pre nás prirodzené opätovne sa zapojiť do kampane, ktorá sa snaží bojovať za nulové emisie,“ uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Kampaň ETM postupne oslovuje čoraz viac samospráv, organizácií, škôl aj súkromných spoločností. Zvýšený záujem sa potvrdzuje každý rok, len v minulom roku sa zapojilo 3134 miest z 50 krajín a medzi nimi bolo až 58 miest a obcí zo Slovenska, s ktorými spolupracovalo množstvo partnerských organizácií.

