Usmernenie Zvieracieho ombudsmana k starostlivosti o domáce zvieratá v čase pandémie

Aj v prípade obmedzení súvisiacich s koronavírusom, ktoré sú v súčasnosti na našom území zavedené, musia mať zvieratá zabezpečený welfér, teda dobré životné podmienky. V prípade psov nesmie chýbať pravidelné venčenie. Napriek tomu, že sa zvieratá vírusom nakaziť nemôžu, stále existuje riziko prenosu na človeka kontaktom chorej osoby so srsťou zvieraťa. Prenos môže byť rizikový najmä pre seniorov.

V súčasnosti nie je vydané žiadne opatrenie, ktoré by nariaďovalo širokej verejnosti zostať doma v izolácii. K dnešnému dňu bola 14-dňová povinná domáca izolácia uložená len osobám, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti.

“Venčenie psov doteraz nebolo nijako obmedzené a predpokladáme, že aj v prípade vyhlásenia núdzového stavu na území celého Slovenska s povinnou karanténou všetkých osôb, by platili určité výnimky. Vychádzame najmä z toho, že v krajinách, ktoré už majú núdzový stav vyhlásený, je nevyhnutné venčenie povolené,” vysvetľuje právnička Adriana Veselá zo Zvieraciaho ombudsmana.

Podľa veterinárnej lekárky Martiny Karasovej z Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach, ktorá spolupracuje so Zvieracím ombudsmanom, nie je vedcami potvrdené, že by sa koronavírus COVID-19 mohol preniesť na domáce zviera, spôsobiť u neho ochorenie a následne spôsobiť nákazu u človeka. “Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa vírus šíri z človeka na človeka priamym kontaktom alebo kvapôčkami, ktoré vykašle alebo vykýchne infikovaná osoba a v súčasnosti neexistuje dôkaz, ktorý by potvrdil prenos COVID-19 z domácich zvierat na človeka,” vysvetľuje Karasová.

Zároveň však dodáva, že vírus sa môže prenášať v srsti zvieraťa, ktoré prišlo do kontaktu s chorou osobou. “Vírus je schopný prežiť niekoľko hodín na rôznych materiáloch, napríklad na plastoch, papieri či kove. Preto sa predpokladá, že rovnaký prenos je možný aj cez srsť,” vysvetľuje. Ideálne je, aby bol kontakt s domácim zvieraťom obmedzený len na členov rodiny žijúcich spolu v spoločných priestoroch. Samozrejmosťou je dodržiavanie hygienických opatrení, nosenie rúška a rukavíc. Vyhýbať sa treba ostatným venčiarom a tiež kontaktu zvierat medzi sebou.

Starší ľudia patria do rizikovej skupiny, a tak by mali obmedziť svoj pohyb a zostať radšej doma. V takomto prípade je prijateľné, ak psa vyvenčí mladší sused či rodina, ktorá nie je so seniorom v jednej domácnosti. Každý, kto seniorom poskytne takúto pomoc však musí dodržiavať mimoriadne prísne opatrenia – nosiť rúško, rukavice, so seniorom stráviť len nevyhnutný čas na prebratie a odovzdanie psa.

Zvierací ombudsman vypracoval právnické a veterinárne stanovisko k venčeniu psov aj pre Senior linku hlavného mesta. “Mnohé obce majú zriadené linky pomoci pre seniorov. Považujeme za potrebné, aby sa informácie o bezpečnom venčení dostali do všetkých miest. Ľudí vyzývame k spolupatričnosti a vzájomnej pomoci. Mladší susedia či rodinní príslušníci by mali starším ľuďom, ktorí sú v súčasnosti mimoriadne ohrození, pomáhať nielen s nákupmi potravín či liekov, ale aj so spomínaným venčením psov,” zdôrazňuje iniciatíva Zvierací ombudsman.

Pre zvieratá je nutné zabezpečiť aj krmivo. Preto majú výnimku na ponechanie otvorených prevádzok nielen obchody s potravinami, lekárne a drogérie, ale aj predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie. Povolená je tiež prevádzka internetových obchodov a donáškových služieb, cez ktoré sa dá taktiež krmivo nakúpiť.

Informačný servis