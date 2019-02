Úspech na Kaufland Cupe je dobrou pozvánkou na domáce MS, Slováci ukázali dravosť a kreativitu

BRATISLAVA 10. februára (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou vydarenú turnajovú generálku na májové domáce majstrovstvá sveta. Zverenci trénera Craiga Ramsayho v Bratislave ovládli turnaj Kaufland Cup, na ktorom si poradili s bieloruským výberom a olympijským tímom Ruska.

Vo štvrtok sa s Bielorusmi trochu trápili v koncovke, no v závere duelu sa im podarilo vyrovnať a triumf 2:1 si uchmatli v samostatných nájazdoch. V sobotu popoludní to bolo už o niečom inom. Slovenské družstvo hralo veľmi dobre, tribúny Zimného štadióna Ondreja Nepelu jeho akcie doslova dvíhali zo sedadiel. Bol to jeden z najlepších výkonov Slovákov pod Ramsaym, nechýbala rýchlosť, dravosť či kreativita. Odmenou bolo jednoznačné víťazstvo 5:1.

Chcú nadviazať na výkony z turnaja

„Myslím si, že je to dobrá pozvánka pre fanúšikov na svetový šampionát. Vyhrali sme turnaj a o to nám šlo. Verím, že na tieto výkony nadviažeme a budeme v nich pokračovať aj ďalej,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA útočník Matej Paulovič.

Dvadsaťštyriročný rodák z Topoľčian sa v sobotu jedným presným zásahom podieľal na úspechu Slovákov. Práve jeho gól v presilovej hre bol v sobotu víťazný. „Čero mi pekne nahral na polkruh a ja som rozmýšľal, čo spravím. Hodil som to na bránku a Kyťo tam dobre stál,“ opísal dôrazný útočník akciu, pri ktorej ocenil prihrávku od obrancu Petra Čerešňáka či clonenie centra Milana Kytnára. Svojim zásahom potešil Paulovič na tribúne aj svojich blízkych, priamo v aréne ho podporovali sestra, otec, priateľka aj švagor.

Zápas s Bielorusmi bol ťažší

Účastník minuloročných ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu sa vyjadril aj k stretnutiu proti Rusom. „Myslím si, že sme mali celkom dobrý vstup do stretnutia. Prvú tretinu sme mali skvelú, prestrieľali sme súpera a dali mu prvý gól, čo bolo pre nás dôležité,“ myslí si hokejista v službách českého extraligistu z Hradca Králové. „V druhej perióde sme začali oslabení a inkasovali smolný gól. To nás možno ‚nakoplo‘ a dali sme rýchle štyri presné zásahy. To rozhodlo o zápase,“ doplnil pre SITA.

A čo hovorí Matej Paulovič na februárové domáce podujatie v globále? „Zápas s Bielorusmi bol ťažší, keďže v tíme je viacero nových hráčov a necelý týždeň nám nestačí, aby sme sa úplne zohrali. Myslím si, že celý turnaj môžem hodnotiť pozitívne, keďže sme prvý zápas otočili v závere a druhý duel pohodlne vyhrali,“ dodal.