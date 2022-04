Úspešná knižná séria pre deti Smradi prichádza konečne do kín!

V snahe byť dobrý nikto nikdy nezlyhal tak tvrdo ako Smradi. V novej akčnej komédii od DreamWorks Animation, ktorá vychádza z najpredávanejšej knižnej série The New York Times, sa zločinecká skupina zvieracích vyhnancov chystá vyskúšať svoj najnáročnejší podvod – stať sa vzornými občanmi. V kinách od 28. apríla.

Máloktorí hrdinovia majú takú zlú povesť ako Vlk, Had, Tarantula, Piraňa a Žralok. Títo vyvrheli sa tak dlho hľadali, až sa našli a dali dokopy. Spáchať dokonalý zločin je pre nich rovnako prirodzené, ako si v nedeľu popoludní vyraziť na zmrzlinu.

Nie je lepšie byť dobrým?

Mozgom tejto partičky je Vlk, Had má na starosti otváranie trezorov, Tarantula je skúsená hackerka, Žralok sa vie skvele maskovať a Piraňa je bitkárka, ktorá svojich kamošov ochráni päsťami v každej situácii. Počas rokov strávených lúpežami rôzneho druhu získali dojem, že sú nedotknuteľní a nepolapiteľní. Lenže aj pre nich bude nakoniec platiť, že tak dlho sa do sejfu chodí pre diamanty, až sa zámok zacvakne. Konkrétne zámok na policajnej cele. Aj v tejto nepríjemnej situácii má však pätica podfukárov šťastie v nešťastí. Do života im vstúpi profesor Marmeláda (morča a predovšetkým dobrák telom i dušou), ktorý má ambiciózny plán – prevychovať ich na poctivých občanov. Všetci členovia gangu súhlasia, pretože je to vstupenka na slobodu. Ich plán počíta s tým, že na oko budú sekať latinu a poslúchať, ale pri prvej príležitosti sa vyparia. Lenže už prvých pár dobrých skutkov vedie k nečakanému zisteniu, že byť dobrý je vlastne fajn. Čo si s tým počať? A ako sa majú zachovať, keď uvoľnený trón pre najväčšieho záporáka zaberie niekto iný?

Podľa megaúspešnej knižnej série pre deti

Smradi vznikli ako séria scholastických kníh od austrálskeho autora Aarona Blabeyho, ktorú v roku 2017 chcelo kúpiť viacero štúdií. „Vedel som, že séria kníh je v Austrálii veľká vec, ale netušil som, či budú fungovať aj v Spojených štátoch,“ povedal producent Damon Ross, ktorý bol v tom čase vedúcim vývojárom pre DreamWorks, „Aaron priletel do mesta, aby sa stretol so všetkými zainteresovanými stranami, a my sme si pohovorili o tom, prečo je DreamWorks tým správnym miestom pre Smradov. Mojím záväzkom voči nemu bolo: „Urobíme z filmu zážitok, ktorý bude lepší ako kniha“ – to znamená zachytiť podstatu a ducha knižnej série a zároveň ju pozdvihnúť tak, aby postavy, príbeh a ich svet boli príťažlivé nielen pre deti.” Výsledkom bola spolupráca na animovanom filme, ktorý má do kín prilákať celé rodiny. Tí najpozornejší pritom v kine na veľkom plátne môžu zachytiť viacero zaujímavostí:

Tvár na 100-dolárovej bankovke vo filme je tvár prezidentky DreamWorks Animation Margie Cohnovej.

V úvodnom zábere z večere filmu sa meno autora knihy Aarona Blabeyho objavuje ako meno novinára v novinách.

Mená členov tímu Smradov sú tajne skryté v grafitoch na pozadí mnohých mestských záberov, ako aj na niekoľkých rekvizitách.

Kresby, ktoré sú pripnuté na stene v spálni mladého dievčaťa počas invázie morčiat, nakreslili deti niekoľkých členov štábu.

Krátky režijný debut Pierra Perifela, Bilby, sa objavuje ako filmový plagát na pozadí scény obchodu s domácimi zvieratami.

Režisér Perifel osobne animoval lietajúce vtáky v poslednom zábere, kde Smradi odchádzajú do púšte.

Animovaný film Smradi prináša do kín spoločnosť CinemArt SK už 28. apríla.

Informačný servis