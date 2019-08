Úspešná krasokorčuliarka po rokoch prehovorila o svojom trápení, sexuálne ju obťažoval kolega

Bývalá americká reprezentantka v krasokorčuľovaní Ashley Wagnerová sa rozhodla verejne prehovoriť o trápení, ktoré ju sprevádzalo počas celej seniorskej kariéry.

Od leta 2008 totiž musela fungovať s myšlienkami na nepríjemnú udalosť, keď ako sedemnásťročnú ju počas sústredenia americkej korčuliarskej reprezentácie sexuálne obťažoval o päť rokov starší tímový kolega John Coughlin.

Opísala hrôzostrašnú udalosť

Vicemajsterka sveta z Bostonu 2016 či bronzová v tímovej súťaži na ZOH 2014 v Soči v rozsiahlom rozhovore pred denník USA Today opísala hrôzostrašnú udalosť.

Aktuálne 28-ročná rodáčka z nemeckého Heidelbergu priblížila noc z júna 2008 v Colorado Springs, počas ktorej sa spolu s ďalšími korčuliarkami nechala zlákať na domácu párty. „Nikdy predtým som nepila alkohol, no všetci okolo si ho dali a ja som sa rozhodla vyskúšať, aké to je. Po skončení akcie som sa podobne ako ďalšie dievčatá nemala ako dostať do hotela, preto som prijala ponuku prespať v jednej zo spální. Potešila som sa, že nemusím spať na dlážke, odišla do postele a zaspala,“ začala Wagnerová s príbehom starým niekoľko rokov.

Ďalšiu spomienku má na to, ako sa niekto predieral do postele. „Bola som dosť unavená a rozospatá. Veľmi ma to neznepokojovalo, myslela som si totiž, že niekto hľadá miesto, kde by sa vyspal. Potom ma (John Coughlin) začal bozkávať na krk, čo ma dosť prekvapilo, bola som šokovaná a nevedela, čo mám robiť. Zostala som akoby paralyzovaná, cítila som ho na svojom tele. Jeho ruka sa dostala k mojim nohavičkám. Vtedy som sa osmelila, lebo som si uvedomila, kam to všetko smeruje. Vedela som, že musím niečo spraviť. Chytila som jeho ruku a povedala: ‚Stop!‘ A on prestal, potichu sa na mňa pozeral, vzápätí vstal a odišiel z izby,“ pokračovala niekdajšia elitná krasokorčuliarka pre USA Today.

Pomohlo jej hnutie #MeToo

Obaja sa potom občas stretli na spoločných športových akciách, no téma noci z júna 2008 bola tabu, Coughlin sa Wagnerovej nikdy neospravedlnil. Športovkyni s pribúdajúcim časom pomohlo prekonať nepríjemný zážitok hnutie #MeToo. „Pomohlo mi to pochopiť situáciu. Dovtedy som sa cítila akoby vinná, no uvedomila som si, že ja som obeť. A v osudnú noc som prišla o bezpečnosť a komfort,“ prezradila.

Wagnerovej kariéra sa vyznačovala smelosťou, pred ZOH 2014 v ruskom letovisku Soči sa napríklad verejne venovala témam propagandy ruského prezidenta Alexandra Putina proti homosexuálom. „Som známa tým, že hovorím to, čo si myslím. Som silná žena, ktorej to myslí. Podľa mňa je dôležité, aby ľudia vedeli, že každému sa môže stať to, čo sa prihodilo napríklad mne. Ja som veľmi silná a aj tak som sa tomu nevyhla. Nechcem však iba hovoriť o tejto téme, rada by som sa aj podieľala na odstránení problému,“ dodala.

Coughlin spáchal samovraždu

Ashley Wagnerová sa odhodlala zverejniť svoju strastiplnú skúsenosť pol roka po tom, ako John Coughlin spáchal samovraždu. Ako 33-ročný sa obesil iba deň po tom, ako dostal dištanc za potvrdené sexuálne obťažovanie a zneužívanie ďalších krasokorčuliarok, medzi nimi bola aj jeho športová partnerka z rokov 2004 až 2007 Bridget Namiotková, ktorú zneužíval dva roky.

Wagnerová svoj príbeh spred jedenástich rokov zverila dvom blízkym osobám, ktoré to potvrdili aj denníku USA Today. Vo februári 2019, teda necelý mesiac po Coughlinovej smrti, o tom informoval aj národnú krasokorčuliarsku federáciu. „To, čo sa stalo Ashley, by sa nemalo stávať nikomu. Ashley je neuveriteľne silná nielen pre odvahu priniesť svoj príbeh, ale aj snahou pomáhať v tomto smerom ďalším. Nedávno prednášala americkým korčuliarom na bezpečnostnom seminárii. Jej skúsenosti a posolstvo mali výrazný vplyv na korčuliarov a ich rodičov,“ uvádza sa v stanovisku hovorkyne Barbary Reichertovej zo strešnej krasokorčuliarskej organizácie v USA.