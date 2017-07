Úspešný polrok pre finančných sprostredkovateľov: Finportal posilnil so 47-percentným nárastom obratu

BRATISLAVA 4. júla 2017 (WBN/PR) – Trh s poskytovaním finančných služieb sa vyvíjal v prvom polroku 2017 mimoriadne dynamicky. Charakterizoval ho hospodársky rast kľúčových hráčov, pokračujúci hypotekárny boom, rozvoj online predaja, ako aj prestupy a personálne zmeny. Spoločnosť Finportal ukončila prvý polrok 2017 s medziročným vyše 47-percentným nárastom obratu. Priekopník v poskytovaní servisných služieb pre nezávislých finančných sprostredkovateľov na Slovensku dosiahol provízny obrat vo výške viac ako 7 miliónov eur.

„Prvý polrok 2017 ukázal, že sprostredkovanie finančných produktov je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich finančných oblastí na Slovensku. Dôvodom je nielen mimoriadne konkurenčné prostredie, ale aj trend digitalizácie poskytovania finančných služieb, pokračujúci hypotekárny boom a presuny sprostredkovateľov v rámci trhu,“ hovorí Rudolf Adam, predseda predstavenstva spoločnosti Finportal. „Teší ma, že naša stratégia zvyšovania investícií do vývoja vlastných online nástrojov a riešenie komplexných potrieb našich klientov funguje. Vďaka nej a špičkovým servisným službám pre nezávislých finančných sprostredkovateľoch sme v prvom roku zaznamenali výrazný medziročný nárast v počte uzatvorených zmlúv, a tiež rast provízneho obratu na úrovni vyše 47 %. Pozitívne hodnotím najmä fakt, že náš organický rast neovplyvňovala len pretrvávajúca hypoúverová horúčka klientov, ale aj sektor investícií, o ktoré je v aktuálne dobrej ekonomickej situácii stále väčší záujem,“ dodáva Rudolf Adam.

Úvery na bývanie a stavebné úvery

Štandardne najväčší podiel na obrate spoločnosti Finportal tvorili sprostredkované úvery na bývanie v celkovom objeme 254,3 mil. eur, čo predstavuje takmer 50-percentný nárast v porovnaní s minulým rokom. „Rekordný dopyt po hypotékach je výsledkom pretrvávajúcich, historicky najnižších úrokových sadzieb, a tiež zaujímavých hypotekárnych kampaní, ktoré pre klientov priniesli jednotlivé banky. Najžiadanejšími typmi úverov na bývanie boli účelová hypotéka s podielom 53 % a hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých s podielom 23 %, oba za účelom nadobudnutia nehnuteľnosti. Priemerná výška úveru na bývanie, sprostredkovaného finančnými sprostredkovateľmi spoločnosti Finportal v prvom polroku, bola 70 000 eur, čo znamená medziročný nárast o 9 %. Tento nárast je dôsledkom rastúcich cien nehnuteľností, klesajúcej nezamestnanosti, a s tým súvisiacim tlakom na rast miezd, výsledkom čoho je väčšia ochota klientov zadlžovať sa, a teda žiadať o vyššiu hypotéku,“ hovorí Adrián Luterán, riaditeľ divízie Úvery, stavebné sporenie a investičné zlato.

„Aj v roku 2017 Finportal pokračuje v nastolenom trende každoročného rastu objemu sprostredkovaných hypoték. Takmer 50-percentný nárast korešponduje s našimi cieľmi, na základe ktorých by mal celkový objem sprostredkovaných hypoték na konci roka 2017 dosiahnuť hranicu 500 mil. eur, čo spoločnosť Finportal definitívne zaradí do TOP 3 maklérskych spoločností na slovenskom hypotekárnom trhu,“ pokračuje Adrián Luterán.

Zaujímavý rast produkcie zaznamenala spoločnosť Finportal aj v oblasti stavebných úverov. „Hlavným dôvodom sú legislatívne zmeny, ktoré vstúpili do platnosti začiatkom roka, a ktoré sprísnili poskytovanie hypoték z pohľadu ukazovateľa LTV (pomer výška úveru a hodnota zabezpečenia), a tiež z pohľadu posudzovania schopnosti klientov splácať poskytnuté úvery. Práve stavebné úvery sa tak stali jednou z ciest dofinancovania potrieb klientov,“ dodáva Adrián Luterán.

Neživotné poistenie

Sektor neživotného poistenia má v portfóliu spoločnosti Finportal významnú pozíciu. „Záujem o produkty neživotného poistenia medziročne rástol o 35 % a vygeneroval tak objem vo výške 1,6 mil. eur. Za prvých 6 mesiacov uzavreli naši partneri 15 tisíc zmlúv, čo predstavuje 30-percentný nárast. Za týmito výsledkami jednoznačne stojí trend uzatvárania poistných zmlúv online, konkrétne prostredníctvom nášho univerzálneho nástroja na porovnanie produktov a uzavretie zmlúv – najpoistenie.sk. Až 81 % z celkového počtu zmlúv bolo uzatvorených online,“ hovorí Peter Jurecký, riaditeľ divízie Neživotné poistenie.

„Ďalším významným faktorom v raste neživotného poistenia bolo zavedenie 8-percentného odvodu z novouzatvorených zmlúv neživotného poistenia, ktorý vstúpil do platnosti od 1. januára 2017. Toto zvýšenie sa prejavilo aj v náraste priemerného poistného na zmluvu vo výške viac ako 10 %,“ dodáva Peter Jurecký.

Životné poistenie, investície a penzie

Sektor životného poistenia zaznamenal mimoriadne úspešný vstup do roku 2017. Spoločnosť Finportal rástla dokonca takmer 20-krát rýchlejšie ako celkový trh s medziročným nárastom na úrovni 56 %. „K výborným polročným číslam prispelo spustenie nášho mimoriadne presného a detailného online porovnávača životného poistenia, a taktiež organizovanie odborných školení so zámerom uviesť našich sprostredkovateľov hlbšie do problematiky produktov a ich významu pre klienta,“ hovorí Katarína Faktorová, riaditeľka divízie Životného poistenia, Investícií a Penzií.

Spoločnosť Finportal predpovedá v tomto roku veľký potenciál pre sektor investícií. „V rámci pravidelných sporiacich produktov evidujeme medziročný nárast vo výške 182 %. Pri jednorázových investíciach je to takmer 90 %. Predpokladáme, že objem investícií bude aj naďalej rásť, ako na celkovom trhu, tak aj v našej spoločnosti,“ dodáva Katarína Faktorová.

Trh s poskytovaním finančných služieb nepoľaví vo svojom rastovom tempe ani v druhej polovici roku 2017. „Dariť sa bude spoločnostiam, ktoré budú schopné ťažiť nielen zo situácie s hypotekárnym trhom, ale podarí sa im rásť v kompletnom portfóliu ich produktov,“ hovorí Rudolf Adam, predseda predstavenstva spoločnosti Finportal, a.s.

„Finportal vstupuje do druhého polroka s dvomi hlavnými cieľmi – pokračovať v procese digitalizácie a rozvoja vlastných obchodných nástrojov pre efektívnu prácu sprostredkovateľov a personálne posilniť náš profesionálny, rozrastajúci sa tím. Už v tejto chvíli prebieha pilotné testovanie nášho nového, unikátneho informačného systému, od ktorého máme vysoké očakávania. Zároveň už čoskoro predstavíme nového kľúčového človeka vo vedení spoločnosti. Nábory a personálne zmeny sú neoddeliteľnou súčasťou nášho biznisu, ktorý vďaka svojej dynamike tieto štandardné výmeny len posilňuje. V júni tohto roka sme ukončili úspešný trojročný projekt v spolupráci so spoločnosťou Finvia Group. Sme radi, že sme stáli pri ich začiatkoch, poskytovali im podporu počas rozvoja a teraz im prajeme úspešné pokračovanie v nastolenom rastovom kurze a veľa spokojných klientov. O to väčšiu radosť máme z nových partnerov, ktorí k nám prichádzajú v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch,“ uzatvára Rudolf Adam.

