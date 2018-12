Usporiadatelia Australian Open zavádzajú zmeny, do pravidiel pribudne „supertajbrejk“

MELBOURNE 21. decembra (WebNoviny.sk) – Usporiadatelia januárového tenisového Australian Open rozhodli o zmene v pravidlách, na základe ktorej nebudú musieť hráči a hráčky zvíťaziť v treťom, resp. piatom sete o dve hry.

O víťazovi alebo víťazke stretnutia bude za stavu 6:6 rozhodovať tzv. supertajbrejk. V ňom uspeje ten hráč, ktorý ako prvý dosiahne desať bodov. Svoje víťazstvo však musí potvrdiť dvojbodovým rozdielom. K tomuto kroku dospeli organizátori prvého grandslamu v kalendárnom roku po diskusiách s bývalými i súčasnými hráčmi.

Táto zmena rovnako znamená, že každý z turnajov veľkej štvorky bude mať iné pravidlo týkajúce sa ukončenia stretnutia. Antukový Roland Garros zostáva posledným grandslamom, na ktorom sa v rozhodujúcom sete bojuje „klasicky“ do rozdielu dvoch hier. Na US Open rozhoduje za stavu 6:6 tradičný tajbrejk do sedem.

Usporiadatelia Wimbledonu tiež pristúpili tento rok k zmene. V prípade stavu 12:12 v rozhodujúcom dejstve sa bude od budúceho ročníka hrať tradičný tajbrejk.

Australian Open 2019 sa uskutoční v termíne od 14. do 27. januára.