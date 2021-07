Ústava nie je trhací kalendár a jej zmeny nemôžu slúžiť na presadzovanie politických cieľov, tvrdí Za ľudí

Strana Za ľudí nevidí dôvod na zmenu Ústavy SR len preto, že to práve teraz vyhovuje niektorým politikom. Pre agentúru SITA to uviedlo tlačové oddelenie Za ľudí s tým, že Ústava SR nie je trhací kalendár a jej zmeny nemôžu slúžiť na presadzovanie politických cieľov niektorých politikov.

Ústavný súd SR v stredu 7. júla rozhodol, že predmet referenda o predčasných voľbách do Národnej rady SR (NR SR) nie je v súlade s ústavou a nemôže sa teda konať.

Nebezpečný precedens

„Referendum je podľa ústavy dôležitým nástrojom presadzovania vôle občanov. Na druhej strane možnosť posúdenia otázok ústavným súdom je nástrojom na ochranu stability ústavného systému a nevidíme dôvod na zmenu týchto postupov, ktoré platia desiatky rokov a doteraz sa bez problémov uplatňovali,“ dodala strana v stanovisku.

Podpredseda strany Juraj Šeliga (Za ľudí) vo svojom profile na sociálnej sieti napísal, že meniť ústavu na počkanie po rozhodnutí Ústavného súdu SR, ktoré sa niektorým politikom nepáči, by bol nebezpečný precedens.

Novela je zlý nápad

„Takáto zmena ústavy by navyše bola nesystémovým prvkom v systéme celej zastupiteľskej demokracie. Pretože okamžite po voľbách by opozícia, bez ohľadu, kto by bol v opozícii, začala referendovú kampaň za skrátenie volebného obdobia. Takto by bola krajina v neustálej kampani,“ dodal Šeliga. Novela ústavy je podľa neho zlý nápad, ktorý sa vonkoncom nemá riešiť v skrátenom legislatívnom konaní.

Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) chce na schôdzu, ktorá sa má začať vo štvrtok 22. júla, cez procedurálny návrh zaradiť návrh na zmenu zákona. Vďaka nej by mohlo byť vypísané referendum o predčasných voľbách. Podľa jeho slov by sa mohlo následne konať na jeseň.

Poslanci môžu prijať uznesenie

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu povedala, že poslanci NR SR môžu zmeniť text Ústavy SR a prijať uznesenie, na základe ktorého by konanie referenda o predčasných parlamentných voľbách bolo v súlade s ústavou.

„Poslanci NR SR môžu rozhodnúť o zmene ústavy. To znamená, že môžu dať do ústavy text, ktorý by znamenal, že takéto referendum by bolo v zhode s ústavou. Následne môžu prijať uznesenie, ktorým žiadajú o vyhlásenie referenda. Obratom by som takéto referendum následne vyhlásila, pretože by bolo jasné, že by bolo už v súlade s Ústavou SR,“ uviedla Čaputová. Prezidentka tak naznačila, že referendum občanov sa môže konať nielen na základe petície, ale aj na základe uznesenia NR SR.