Ústava sa podľa Lipšica mení často a účelovo, Vozár súhlasí s názorom prezidentky Čaputovej

Ústava sa na Slovensku mení často a účelovo, preto je otázka zmeny podmienok na zmeny v nej namieste. Pre agentúru SITA to v reakcii na úvahu prezidentky Zuzany Čaputovej o revízii ústavy uviedol advokát Daniel Lipšic.

Nová ústava ratifikovaná v referende

Otázkou podľa neho ostáva, ako nastaviť systém tak, aby bola ústava rigidnejšia. „Je veľa mechanizmov vo svete a treba o tom diskutovať,“ uviedol. Doplnil, že možností je niekoľko, napríklad vytvorenie úplne novej ústavy ratifikovanej v referende.

Riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied Jozef Vozár v tejto súvislosti dodal, že s vyjadreniami prezidentky „a jej zdržanlivému prístupu k častým zmenám ústavy možno vysloviť len súhlas“.

Prezidentka chce diskusiu o revízii ústavy

Ústava SR by sa nemala dať meniť tak ľahko ako doteraz. Myslí si to prezidentka Zuzana Čaputová. V exkluzívnom rozhovore pre agentúru SITA povedala, že zabrániť takýmto zmenám môže len revízia ústavy. Prezidentka by o takejto revízii chcela začať verejnú diskusiu. K otvoreniu ústavy však má prirodzený rešpekt a úctu.

„Vlajkovou loďou všetkých zmien by mala byť úprava toho, aby sa ústava nedala ľahko zmeniť. Ústava sa u nás mení nesmierne ľahko a často. Tomu by sa dalo jedine ústavným spôsobom zabrániť,“ povedala prezidentka. „Takže ak otvoriť ústavu, k čomu mám veľký rešpekt, tak ju otvoriť len tak, že jeden z dominantných motívov by malo byť zabránenie ľahkému meneniu v budúcnosti,“ vysvetlila prezidentka Čaputová.