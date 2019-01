Ústavní sudcovia by mali byť nezávislí, tvrdí Sme rodina a žiada zmenu politickej kultúry

BRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) – Hnutie Sme rodina – Boris Kollár je presvedčené, že ústavní sudcovia majú byť nezávislí, a preto navrhuje zmeniť politickú kultúru. Uvádza sa to v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytli z tlačového oddelenia hnutia.

Závislosť od politickej strany

Podľa poslancov od Borisa Kollára akonáhle je to politický nominant, zaváňa to závislosťou. Preto hnutie tvrdí, že je nevyhnutná zmena systému a kandidátov na ústavných sudcov by mali navrhovať odborné a stavovské organizácie.

„Všetci sudcovia by mali byť nezávislí, a to nehovoriac o ústavných sudcoch. V minulosti sme takýchto politických nominantov videli zo strany HZDS, SDKÚ alebo zo Smeru. Takíto ľudia sa len ťažko môžu odosobniť,“ uvádza predseda hnutia Boris Kollár.

Z tohto dôvodu hnutie Sme rodina – Boris Kollár navrhuje, aby kandidáti na ústavných sudcov pochádzali výlučne z nominácií stavovských a odborných organizácií.

„Máme dosť stavovských organizácii, ktoré vo svojich radoch majú množstvo fundovaných odborníkov. Po ich vypočutí na ústavnoprávnom výbore by sme si spomedzi nich určite vybrali,“ dodal Kollár.

Noví sudcovia podľa starých pravidiel

Noví sudcovia sa budú voliť podľa starých pravidiel, keď sa vládnej koalícii nepodarilo presadiť na jeseň minulého roka zmeny. Uchádzačom stačí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady SR, najmenej však 39. Parlament zvolí 18 kandidátov, z ktorých následne prezident Slovenskej republiky vymenuje polovicu.

Novinkou bude verejné vypočutie kandidátov pred ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR, na ktorom sa môže zúčastniť aj prezident. Z neho bude vyhotovený aj audio či videozáznam. Deviati sudcovia, respektíve sudkyne, budú obliekať taláre najbližších 12 rokov.

O post na Ústavnom súde SR sa budú uchádzať obe štátne tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR. Podľa informácií agentúry SITA budú medzi nomináciami aj mená Moniky Jankovskej a Edity Pfundtner.

V súčasnosti je známych 27 mien, okrem iných zatiaľ inštitúcie nominovali aj poslanca Národnej rady SR Petra Kresáka (Most-Híd) či predsedníčku Najvyššieho súdu SR Danielu Švecovú. Slovensko čaká vo februári veľká výmena ústavných sudcov, keď sa ich vymení až deväť, z celkového počtu 13 vrátane predsedu.