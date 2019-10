Ústavný súd bol rukojemníkom ješitného Fica, opozícia víta ukončenie frašky voľby sudcov

Opozičné politické subjekty vítajú, že Ústavný súd SR bude opäť fungovať v plnom počte. Progresívne Slovensko/Spolu (PS/Spolu) zdôrazňuje, že verejnosť by nemala zabudnúť na osem mesiacov, počas ktorých sa najmenej tisíc občanov nevedelo dovolať spravodlivosti. Postup vládnej koalície bol podľa nich prejavom hrubej neúcty k ústavnému súdu.

„Dnes máme po ôsmich mesiacoch konečne funkčný ústavný súd a novozvoleným sudcom a sudkyniam gratulujeme. Nesmieme však zabudnúť, že tých osem mesiacov bolo zbytočných a takto to nemuselo byť,” uviedol expert PS na oblasť spravodlivosti Branislav Vančo.

Podľa strany Sloboda a solidarita vládna koalícia v priebehu voľby kandidátov na sudcov úmyselne ignorovala vynikajúce ľudské a odborné kvality viacerých uchádzačov so zámerom predložiť prezidentke ako kandidátov čo najväčší počet svojich ľudí, pričom sa im to do veľkej miery aj podarilo.

„Pani prezidentka tak bola v nezávideniahodnej situácii, keď si musela vyberať spomedzi nie vždy najlepších účastníkov výberového konania,“ povedal tímlíder strany pre spravodlivosť Alojz Baránik. Paralýza súdu bola podľa SaS fraškou, ktorú predvádzal predseda Smeru-SD Robert Fico len preto, že nedokázal „prekusnúť“ svoj neúspech stať sa predsedom ústavného súdu.

Podľa KDH niesol zodpovednosť za doterajší nekompletný stav ústavného súdu vládny Smer-SD. „Ústavný súd bol rukojemníkom ješitného poslanca Fica. Náš obdiv si zaslúžia aj zvolení sudcovia, ktorí museli zvládnuť niekoľko kôl výberových konaní pre neschopnosť poslancov vládnej koalície dohodnúť sa,“ uvádzajú kresťanskí demokrati.